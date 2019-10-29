«Было жестоко»: детсадовцы толпой напали на девочку

В Ярославском детском саду №236 воспитанники избили девочку. Об инциденте стало широко известно после того, как местный житель выложил в группу в соцсети «Вконтакте» видеозапись, которую он сделал из окна своего дома.

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Во время дневной прогулки дети, которым на вид нет и пяти лет, повалили одну из девочек на сырую землю, стали ходить по ней, наступая на спину, пинать ногами и тыкать лицом в землю. Жестокая игра прекратилась, когда воспитанникам она наскучила и они разошлись по своим делам.

Запись длится три минуты, и лишь в конце к малышке подошла воспитательница. Женщина помогла девочке подняться, а затем что-то сказала ей. На видео нет звука, однако автор записи утверждает, что девочка плакала, а воспитатель якобы накричала на нее за то, что она лежала на земле.

«Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него, что она там валяется», – написал в соцсети пользователь Никита Макарьин.

Пользователи возмутились жестокостью маленьких детей. Некоторые обвинили воспитательницу в недосмотре, другие заметили, что воспитанники издевались над сверстницей за деревянным детским домиком, и, возможно, женщина просто не видела, что происходит.

«Может, дети и играли, но это было жестоко. Даже если воспитательнице было не видно происходящее, слышать-то она должна была. В любом случае что-то там происходило три минуты, а она не проверила. Девочка плакала и отбивалась», — сообщил автор записи.

Что касается состояния малышки, то, по словам Макарьина, она вскоре вернулась на игровую площадку: «Думаю, что девочка сильно не пострадала, так как после того, как воспитательница подошла, она встала и пошла за ней. Потом на площадке вроде ее видел, ничего такого».

По данным СМИ, пострадавшей девочке четыре года. Она ходит в группу «Гномик», в которой кроме нее еще 27 детей. Воспитатель группы в учреждении на хорошем счету — к ней никогда не было претензий. Женщине 69 лет, около 40 из них она работает с детьми.

«Воспитательница очень хорошая, отзывы о ее работе всегда были хорошими. Возможно, она не видела происходящего. Мы проведем внутреннюю проверку», — пообещала заведующая детским садом «Медвежонок» Татьяна Рекут.

Она также заверила, что сейчас малышка находится в группе и чувствует себя нормально. От дальнейших комментариев администрация учреждения отказалась. При этом персонал самого садика возмущен тем, что мужчина, выложивший в сеть видео, просто снимал и не сделал ничего, чтобы остановить избиение ребенка, хотя мог крикнуть воспитательнице или детям.



Пресс-служба департамента образования мэрии Ярославля уже заявила, что вопрос взят под контроль: ведомство выясняет, что именно произошло в дошкольном образовательном учреждении.

По факту избиения ребенка ярославские следователи начали проверку. Об этом сообщила официальный представитель следственного управления по региону Кристина Гузовская.

«По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — приводит ее слова РИА «Новости».

Проверку в учреждении начал и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. По его словам, в аппарате омбудсмена намерены разобраться, где во время инцидента была воспитательница и как был организован процесс работы с детьми.

«В детском саду произошло ЧП, потому что, когда дети осознанно избивают своего сверстника, а органы управления, воспитатель об этом не знают — это ненормально.

Когда родители отдают ребенка в детский сад, они понимают, что за его здоровье и безопасность отвечает администратор сада, мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица», — сказал Крупин.

Он также отметил, что родителям девочки — ее законным представителям — рассказали о случившемся лишь после того, как вмешался аппарат уполномоченного. После инцидента ребенка не осмотрел медперсонал и не было принято решение, требуется ли девочке психологическая или медицинская помощь. Как отметил Крупин, девочка ходит в детсад недавно и еще не успела адаптироваться в коллективе.

Психолог Надежда Клюева отметила, что травля среди детей дошкольного возраста — явление аномальное.

«Буллинг в школах как явление существует и распространено. Но чтобы в дошкольном возрасте — это крайне нестандартная ситуация. Тут очень важно, как среагируют родители, педагоги. Родителей экстренно надо собирать. Нельзя так просто оставлять, заминать ситуацию, на ней нужно акцентировать внимание, объяснять, как нельзя себя вести. И неважно, какая была причина, важно, что какой-то ребенок был зачинщиком этого. И с ним нужно разговаривать», — пояснила психолог в беседе с местным изданием «76.ru».