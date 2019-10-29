«Гигант с красивым лицом»: преступления самой кровавой банды

Расстрелял на глазах у матери

Московский областной суд начал рассмотрение по существу дела участников преступной группировки, которых обвиняют в причастности к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и еще 20 человек. Судьбу фигурантов решит коллегия присяжных.

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По информации Следственного комитета, перед судом предстал организатор группировки Константин Пискарев, известный под прозвищем «Костя Большой», а также восемь его подельников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в бандитизме, убийствах, похищении человека, а также незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Вплоть до задержания в 2016 году обвиняемыми убит 21 человек на территории Москвы, Московской области и других регионов. Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, подготовкой, планированием и конспирацией», — сообщали в СК.

Как удалось установить следователям, банда была создана в период с 1996 по 1999 год. Первые преступления были совершены уже в конце 1990-х годов. Тем не менее выйти на след группировки удалось только в 2016 году – после пяти лет расследования самого громкого их преступления, убийства мэра Сергиева Посада Евгения Душко.

Тогда, в 2011 году, Константин Пискарев лично стрелял в боковое стекло автомобиля мэра — все происходило на глазах у матери Душко, сидевшей на пассажирском сидении. Врачи насчитали на теле убитого семь пулевых ранений: часть попала в грудь, а контрольный выстрел пришелся на голову. Отец Душко, наблюдавший за происходящим из окна квартиры, вытащил раненого сына из машины и отвез в больницу. Однако спасти политика не удалось — он скончался еще на месте трагедии.

По некоторым данным, гнев криминального авторитета Душко навлек, отказываясь подписать бумаги для продажи земли в центре Сергиева Посада под застройку — Пискарев планировал возвести там торговый центр. В ходе расследования дела правоохранители наконец смогли найти улики против банды, а после сумели установить ее связь с другими убийствами. Кроме того, задержанный киллер Дмитрий Лупичев пошел на сделку с сотрудниками следствия и написал показания против своих подельников. В результате все расследования были объединены в одно производство, а члены группировки — задержаны.

Застрелили и положили в лифт

Свою преступную деятельность Константин Пискарев начал еще курсантом военного училища — тогда он занимался в спортивном зале, который принадлежал лидеру организации ветеранов-афганцев Константину Замятину. Последний был тесно связан с «ореховской» группировкой, а огромный рост и большие мышцы молодого Пискарева оказались полезным ресурсом для бандитских разборок.

Однако уже в 1994 году одна из перестрелок, в ходе которой были убиты четверо, закончилась для молодого преступника задержанием. Следствие было настроено серьезно: Пискарева хорошо запомнила одна из свидетельниц, которая описала его как «гиганта с длинными волосами и красивым лицом». По статье, которую ему инкриминировали, молодому человеку грозила смертная казнь, однако доказать его вину так и не смогли. Спустя три года, проведенных в СИЗО, он вышел на свободу и начал создавать собственную группировку. В преступном мире он стал более известен, как Костя Большой.

Первым известным преступлением банды Большого, по версии СКР, стало убийство предпринимателя Михаила Степанова. Преступление было совершено 16 марта 1998 года в подъезде дома №27 на Ферганской улице Москвы. Причиной стали разногласия по бизнесу между Степановым и деловым партнером Кости — Георгием Пирцхалава.

Как установят уже в середине 2010-х годов следователи, группировка некоторое время наблюдала за жертвой. В роковой день Степанова привез к дому водитель — он должен был ненадолго зайти в квартиру, пока в машине его дожидались товарищи. Однако через 10 минут из подъезда вышли двое мужчин в костюмах сотрудников скорой помощи, которые тут же скрылись, а затем выбежала жена Степанова — она сообщила, что супруг застрял в лифте.

«Мы все вместе поднялись на пятый этаж, отжали двери лифта — и обнаружили, что Степанов лежит на полу в крови. Он сказал, что в него стрелял мужчина, одетый врачом. Потом зашел в квартиру, снял пальто, пиджак и жилет, и я отвез его в травмпункт, откуда его на скорой помощи отправили в больницу», — сообщается в материалах уголовного дела. Через 12 дней Степанов скончался в больнице.

Не жалел ни женщин, ни личных охранников

Как известно из многочисленных материалов СМИ, Костя Большой любил сам устранять жертв. На «дело» он всегда выходил с двумя чемоданами: один с гримом и париками, чтобы жертва его не узнала, а другой — с инструментами для пыток.

При этом убивал Пискарев и людей из своей личной охраны – одной из жертв стал Иван Данилин. В 2002 году Костя Большой доверил ему важное дело: найти и купить дорогой антикварный предмет. Для этих целей Данилину выдали несколько тысяч долларов. Не учел главарь банды только одного — охранник нередко баловался наркотиками, на которые не жалел никаких денег. Это произошло и с капиталом на антиквариат.

Признаться шефу сразу Данилин не смог. Костя терпел отговорки около месяца, после чего вызвал охранника на личный разговор среди ночи. Больше молодого человека никто не видел: тело не удалось найти до сих пор.

Среди жертв Кости Большого встречались и женщины: 27 декабря 2010 года он застрелил предпринимателя Джойс Мугаше, которая развивала в России свой бизнес.

Девушка занималась торговлей кофе через автоматы, установленные на всех вокзалах и железнодорожных станциях Москвы. Чтобы продвигаться дальше, ей нужно было расширить свой бизнес до аэропортов — за помощью в этом она обратилась к Большому.

Уже через два месяца Мугаше серьезно пожалела о своем решении: она чувствовала, что за ней следят.

«Перед Новым годом Пискарев приказал мне приехать в офис. Там он отобрал мой мобильный телефон, дал рацию, и мы вместе поехали в Строгино, где я припарковался на улице Твардовского, неподалеку от дома, где жила эта женщина. Он ушел, приказав мне включить рацию и ждать. Примерно через два часа вернулся и велел ехать в офис», — признался член банды Сергей Безруков, указано в материалах уголовного дела.



При этом сам момент убийства женщины не видел никто: свидетели слышали только три выстрела. Позже тело Мугаше обнаружили в машине с двумя огнестрельными ранениями в голову. После нападения пострадавшая впала в кому и умерла 24 января 2011 года, так и не приходя в сознание.