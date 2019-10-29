«Мы настороже»: трагическая гибель 33-летней роженицы

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту смерти роженицы в 40-й горбольнице — 33-летняя женщина выпала из окна. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

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По данным ведомства, трагедия произошла вечером 28 октября 2019 года. В полицию позвонили сотрудники горбольницы, которые обнаружили тело молодой матери под окнами учреждения. После этого правоохранители выехали на место происшествия.

Как выяснило следствие, женщина родила ребенка утром 28 октября. В момент трагедии малыш находился в другой комнате и не пострадал. «В настоящее время признаков насильственной смерти в случившейся ситуации не установлено», — уточнили в региональном Следкоме.

«33-летняя пациентка роддома находилась в реанимационной палате (расположена на третьем этаже здания — «Газета.Ru») после операции — кесарева сечения. Неожиданно для находившегося рядом персонала она стремительно выпала из окна. У женщины остался новорожденный малыш, мы продолжаем наблюдение и уход за ним», — сообщил E1.ru заместитель главврача ГКБ №40 по акушерству и гинекологии Олег Бутунов.

Следователи анализируют медкарту погибшей, опрашивают очевидцев, сотрудников больницы, а также рожениц, которые находились с погибшей в одной палате. Между тем, по данным СМИ, 33-летняя пациентка страдала психическим расстройством и нуждалась в специальном уходе.

«Все были в шоке, когда узнали о произошедшем [в 40-й больнице]. <...> Тем не менее мы все должны быть настороже. Понимать, что женщина может повести себя непредсказуемо, потому что роды — это серьезная нагрузка, в том числе и психологическая. Я уверена, что этот случай еще раз должен насторожить всех врачей-акушеров», — отметила акушер-гинеколог Галина Мальгина.

Она уточнила, что послеродовые психозы в медицинской практике встречаются крайне редко. Как рассказала Мальгина, три года назад в отделении была пациентка, которая страдала шизофренией — женщина даже не знала, что была беременна. После родов у нее обострилось психическое заболевание — в итоге россиянку поместили в отдельную палату, в которой она была вместе с родственниками под постоянным наблюдением медперсонала.

Еще одна подобная история случилась ночью 14 июня 2019 года в Белоруссии. Там в Гродненском областном перинатальном центре погибла 27-летняя женщина. Рано утром ее тело с признаками удушения нашли в столовой отделения. У нее была дочь. «Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства», — уточнял главный врач областного перинатального центра Владимир Зверко.

Следственный комитет инициировал проведение проверки по факту смерти роженицы. Для проведения служебного расследования была создана комиссия с привлечением специалистов из Гродненского государственного медуниверситета.

Как рассказали родственники »Комсомольской правде в Белорусии», погибшая работала бухгалтером в одной из школ Гродно. «Всегда спокойная была, тихая девочка. Дочку они с мужем очень ждали, до последнего все скрывали. Боялись, наверное, чтобы не сглазили», — делился один из ее родственников.

Трагический случай произошел и 28 мая 2019 года в Уфе. Там беременная женщина выпала с пятого этажа родильного дома. По данным Следственного комитета, ей сделали кесарево сечение прямо во дворе медучреждения — на траве. Хотя роды прошли успешно, новорожденный не пережил падение и спустя некоторое время скончался. Саму роженицу отправили в тяжелом состоянии в реанимацию.

«Она была не в себе. Сидела с сиделкой, та вышла в туалет на пару минут. Приходит, а ее нет. Как выяснилось, в окно выпала», — рассказывали свидетели трагедии порталу Bash.Info.

Однако врачам не удалось спасти пациентку — уже 31 мая 2019 года женщина умерла в результате травм, полученных после падения. СМИ отмечали, что у женщины были некоторые проблемы с психикой.