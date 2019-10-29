Кошки, собаки и люди: как 51-летний каннибал кошмарил Архангельск

Дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвинили в трех убийствах и каннибализме, отправили на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Реклама

Следствие установило, что убийства происходили в период с марта 2016 года по март 2017 на территории Исакогорского округа и округа Майская горка города Архангельска. По данным правоохранителей, одна из жертв приехала в город на заработки, а двое других не имели родственников, поэтому об их исчезновении никто не заявлял.

«Всех жертв он резал ножом, когда те спали после вечеринки. После расправы обвиняемый расчленял тела и частично употреблял их в пищу. Остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы», — уточнили в региональном Следкоме.

Отмечается, что части трупов были обнаружены фрагментарно — это практически исключало возможность их опознания. Следствию удалось установить личности жертв только после проведения большого количества экспертиз. И лишь спустя год, в августе 2018 года, полиция вышла на след самого злоумышленника.

Тогда выяснилось, что после убийства одного из мужчин злоумышленник стал проживать в его квартире. Родителям убитого он заявил, что тот сдал ему квартиру и уехал на заработки.

Между тем в ходе следствия правоохранители установили, что 51-летний архангелец регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак, а также других мелких животных и птиц. Их костные останки были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан полностью вменяемым. Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовному делу по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство трех лиц, в целях использования тканей потерпевших».

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Архангельской области обвинительным заключением направлено в Архангельский областной в суд для рассмотрения по существу. За убийства 51-летнему мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее, в июне 2019 года, Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор 36-летнему Дмитрию Бакшееву — его признали виновным в убийстве и изнасиловании женщины, а также каннибализме. Злоумышленника осудили на 12 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

В феврале был вынесен приговор и его супруге — Наталье Бакшеевой. Женщину на 10 лет отправили в колонию общего режима за подстрекательство к убийству.

Как установил суд, 8 сентября 2017 года между женой осужденного и их 35-летней знакомой произошел конфликт на почве ревности — в это время они выпивали на улице. Вместе с ними тогда находился и Бакшеев, от которого супруга потребовала убить подругу.

«Бакшеев в силу своего психологического состояния, а также слабохарактерности находился под влиянием супруги и, взяв нож, который носил с собой, нанес два удара в грудную клетку женщины, тем самым убив ее. Позже он расчленил тело, часть фрагментов оставил на месте, а часть забрал с собой», — уточняли в региональном Следкоме.

После этого он сделал несколько фотографий, на которых держал в зубах отрезанную женскую кисть с ободранным до кости мизинцем. Однако после совершения преступления Бакшеев потерял телефон с ужасающими кадрами. Через несколько дней его нашли рабочие, укладывавшие асфальт. Они же отнесли девайс в полицию.

Затем к правоохранителям обратились и местные жители, которые обнаружили на месте убийства пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с ее вещами. Установив личность мужчины с фотографий в телефоне, правоохранители поехали в общежитие, где проживали супруги Бакшеевы. В результате обысков были обнаружены останки тела убитой, а также изъято «мясо неясного происхождения».

Затем в правоохранительные органы обратились курсанты местного училища, на территории которого находится общежитие. Там молодые люди нашли голову и скальп с рыжими волосами в оцинкованном ведре возле мусорных баков.

В ходе следствия обвиняемые настаивали, что человеческое мясо не ели. На суде Бакшеев и вовсе заявил, что просто нашел части тела убитой в лесопарке, после чего принес их домой. Для вынесения решения суду потребовалось проведение психолого-психиатрической экспертизы — супруги были признаны вменяемыми. Как уточняли в Следственном комитете, у Дмитрия лишь выявили небольшие психологические проблемы.