«Доносились крики»: страшная смерть челябинского младенца

В квартире одного из домов города Златоуста Челябинской области найдено тело девятимесячного младенца. Ребенок, по предварительным данным, умер от голода. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

В областном управлении СК отметили, что тело младенца было найдено 25 октября. По некоторым данным, его обнаружила бабушка, которая пришла проведать дочку и трех внуков.

«В ходе расследования уголовного дела в том числе будет проверена информация, размещенная в СМИ, о том, ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки, где семья состояла на учете», — обратили внимание в пресс-службе СК. Расследование уголовного дела взял на контроль глава следственного управления.

По факту произошедшего ранее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По информации kp.ru, ребенок умер 21 октября. Незадолго до этого мать оставила его и трехлетнюю дочь одних в квартире, забрав только старшего сына-первоклассника. Ушла она сначала на двое суток, а затем пришла, забрала дочь и вновь покинула квартиру на несколько дней.

«Странная у них семья. Иногда крики из-за стены доносились. Полиция к ним приезжала. Наверное, мать куда-то кутить уходила на эти пару дней», — рассказали КП-Челябинск соседи по дому.

Местные СМИ также сообщают, что семья ранее состояла на учете в органах опеки. Однако позже, по решению межведомственной комиссии, ее сняли с учета, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

По словам омбудсмена, двое других детей женщины сейчас находятся в социально-реабилитационном центре.

«Министерство соцотношений будет проводить ведомственную проверку органов и учреждений системы социальной защиты, чтобы установить, все ли необходимые меры были предприняты по работе с данной семьей», — отметила чиновник в комментарии «Челябинскому эху». Буторина пообещала, что также займется «комплексной проверкой с точки зрения оценки действий всех субъектов системы профилактики».

Тем временем первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт пообещала, что с соцслужбами будет проведен серьезный «разбор полетов» после случившегося, передает местный портал 74.ru. Она отметила, что проверка была начата еще в воскресенье.

«Причина смерти ребенка пока не установлена, уже начались инсинуации — от голода, не от голода, давайте дождемся официального заключения, но то, что это опять недоработка соцзащиты и всего межведомственного взаимодействия, это ясно», — сказала Гехт изданию.

Вместе с тем она отметила, что в ноябре будет проведена коллегия со всеми воспитательными мероприятиями, «так как подобные ситуации возникают практически каждую неделю».

Как отмечает ТВЦ, матери, бросившей своих детей, 24 года. Она находится в декретном отпуске. Вместе с тем, по данным СМИ, девушка разошлась с отцом первого ребенка, в настоящее время замужем за неким индивидуальным предпринимателем, от которого родила двоих детей.

Судя по социальным сетям, девушка любит своих детей. Ее страницы пестрят постами о теплом отношении к ним. Однако с днем рождения она поздравляла публично только старшего сына: «С днем рождения, любимый, самый лучший в мире сын!».

Вместе с тем о том, что у нее родился сын девять месяцев назад, она никак не оповещала своих подписчиков. Кроме того, на странице жительницы Златоуста есть пост, в котором она осуждает мужчин, бросающих свои семьи. Также девушка однажды разместила на своей странице запись, в которой оправдала людей с психическими отклонениями. «Чудовища и призраки существуют на самом деле. Они живут внутри нас. И иногда они побеждают», — написала она.