Не смогли спасти: ребенок погиб в здании Службы разведки

На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок — мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна. Об инциденте сообщил телеграм-канал Baza, позже информацию также подтвердил источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК в столичном управлении МВД.

При этом официальный представитель СВР Сергей Иванов отказался комментировать произошедшее на территории ведомства ЧП. «Инцидент не касается работы СВР, поэтому комментариев у меня по этому поводу нет. Сейчас нет, позже также не будет», — заявил он «Газете.Ru».

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 27 октября. В тот день мальчик катался на горке в бассейне, расположенном на территории спортивного комплекса СВР. В определенный момент его подхватило течением и унесло в сливное отверстие системы очистки, которое забыли закрыть решеткой после профилактической чистки, пишет Baza.

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Рядом не оказалось ни спасателей, ни дежурных, которые смогли бы помочь ребенку выбраться из воды или хотя бы отключить систему. В результате на помощь пришли находившиеся поблизости мужчины — только приложив совместные усилия, они смогли вытащить мальчика.

Прибывший на место происшествия дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, однако спасти его не удалось. Время было упущено из-за того, что скорую помощь долгое время не пускали на территорию ведомства — сотрудники СВР ссылались на протоколы безопасности, утверждает Baza.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, почему у скорой помощи могли возникнуть проблемы с доступом на территорию, представитель СВР посоветовал обратиться к представителям скорой помощи. «Они как раз отметили 100-летний юбилей», — заключил Иванов.

Как пишет РБК, погибшему мальчику было 10 лет, Baza же утверждает, что в результате ЧП утонул восьмилетний ребенок.

В конце августа еще одно происшествие в бассейне унесло жизнь несовершеннолетнего. Трагедия произошла 18 августа в турецком Бодруме — в тот день руку 12-летней девочки засосало в трубу, через которую подавалась вода.

«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказывала изданию «Фонтанка» мать ребенка.

Позже россиянку доставили в местную больницу. Там на протяжении 10 дней врачи боролись за ее жизнь — за это время девочка успела четыре раза пережить клиническую смерть. Врачи характеризовали ее состояние как «глубокую, запредельную кому». Кроме того, у нее сохранялся отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Крайне тяжелое состояние девочки не позволяло перевезти ее в родной Санкт-Петербург. Российские медики могли наблюдать за состоянием ребенка только дистанционно, однако сразу подчеркивали: шансов на выживание у 12-летней россиянки было немного.

Как отмечал руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков,

при нахождении под водой у человека развивается кислородное голодание, которое способно поразить кору головного мозга максимум за пять минут.

«Если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет — в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще», — сообщал врач он сайту kp.ru.

Состояние подростка ухудшалось с каждым днем. 27 августа у россиянки началась субфебрильная лихорадка, которая окончательно обнулила шансы транспортировать ее в Россию. Тогда родители приняли решение оставить дочь под наблюдением турецких врачей. Тем не менее, несмотря на все предпринятые меры 28 августа, в посольстве РФ в Турции сообщили печальную новость: 12-летняя девочка скончалась в университетской больнице Памуккале. Она так и не вышла из комы.

После трагедии основными обвиняемым по делу о смерти россиянки стали сотрудники турецкого отеля. Сам управляющий отеля Sunhill признавать свою вину категорически отказался. По словам мужчины, за девочкой просто не уследили ее родители.

Позже с ним согласились и сотрудники правоохранительных ораганов: теперь мать девочки проходит по делу как обвиняемый второй степени, так как якобы недосмотрела за своим ребенком. Как уточнил отец подростка на своей странице «ВКонтакте», в случае, если вина супруги будет доказана, семье не будет выплачена материальная компенсация.