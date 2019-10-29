Смерть и произвол: чего боятся россияне

Россияне боятся болезни и смерти близких, угрозы начала войны, а также произвола со стороны властей и правоохранителей. Об этом свитедетельствуют данные опроса «Левада-центра», который проводился с 26 сентября по 2 октября.

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Граждане РФ также опасаются бедности и криминала. Приведенные выше страхи практически неизменны с 1994 года, подчеркивают социологи. Они также отмечают, что в последние годы россияне все больше испытывают страх — число таких респондентов увеличилось с 21% в августе 2017-го до 41% в сентябре 2018-го.

«В последние несколько лет наблюдается общий рост тревоги, по всем показателям растет количество ответов «испытываю постоянный страх», — констатирует замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. Он связывает это с экономической ситуацией в стране, отсутствием веры граждан в собственные силы, а также их разочарованием во власти.

С 2017-го по 2018-й год с 10 до 38% выросло число опрошенных, боящихся произвола властей. Резко увеличилась и доля граждан, опасающихся репрессий — с 9 до 31%.

Что касается боязни начала очередной войны, то специалисты связали ее с официальной новостной повесткой. «Вернулась четкая риторика «свои — чужие». Вспомним прошлогоднее выступление президента перед Федеральным собранием, когда он демонстрировал слайды с новейшим вооружением, и это было считано довольно однозначно», — полагает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков считает, что негативные настроения россиян связаны с проблемами в экономическом блоке, а также недавним принятием пенсионной реформы. «Люди решили, что власть нарушила свои обязательства, обманула их», — пояснил эксперт.

Тем временем в Кремле с результатами опроса не согласились — там назвали его «эмоциональным» и призвали тщательней анализировать общественное мнение. «Мы обратили внимание на результаты опроса Левада-центра, согласно которому в последние годы растет страх россиян перед произволом власти. Вместе с тем, Кремль считает этот опрос эмоциональным и считает, что необходим более глубокий анализ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирьян в свою очередь отмечает, что россияне также стали больше бояться потерять сбережения. «Это то, что осталось с нами из 1990-х, из дефолта. Мы, как люди, пережившие не один кризис, на это остро реагируем, а вот в выборке по другой нации, возможно, такого страха бы и не было», — рассуждает специалист.

Похожий опрос «Левада-центр» проводил и в июле 2019 года — в нем участвовали 1605 человек из 50 субъектов России. Тогда 58% россиян заявили, что боятся болезней своих детей и близких. Половина респондентов также упомянула страх перед войной, а еще 44% — боязнь потерять работу. Бедность и стихийные бедствия волновали 36 и 3% граждан.

Цифры «Левада-центра» схожи с результатами мартовского опроса фонда «Общественное мнение». Тогда в перечень самых сильных опасений попали страхи за детей и внуков — более 50%, собственное здоровье — 35%, безденежья — 45%, а также перед терактами (16%) и неопределенностью будущего (15%).

В мае 2019 года социологи также установили самые распространенные личные страхи россиян. В опросе приняли участие около 1600 человек. Они признались, что больше всего боятся темноты, насекомых и собак.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов назвал эти страхи глубинными или инстинктивными. «Это у нас от нашего древнего происхождения. Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности», — заключил специалист.