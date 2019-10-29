«Раковина аж подпрыгивала»: землетрясение под Новосибирском

Жители четырех деревень Искитимского района Новосибирской области ощутили сильный подземный толчок магнитудой 4,5. Об этом сообщает ГУМЧС по региону.

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По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмическое явление было зарегистрировано 29 октября в 08.36 (04.36 мск) в 48 км к юго-востоку от Новосибирска.

«Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово», — сообщает региональный главк МЧС.

Как уточнили в спасательном ведомстве, в экстренные службы обратились сразу несколько местных жителей, сообщивших о землетрясении, однако никаких данных о разрушениях и жертвах не поступало. В настоящий момент на местах уже работают три рабочие группы, которым предстоит обследовать социально значимые объекты, здания и сооружения.

По предварительным данным, подземные толчки, которые ощутили жители Новосибирской области, были сейсмическим событием техногенного характера.

«Судя по всему, это техногенное сейсмическое событие. Оно произошло на Колыванском угольном разрезе. В этих местах мы постоянно наблюдаем такие события. Но это — большей магнитуды, чем все предыдущие», — сообщили «Вестям» в ФИЦ «Единой геофизической службы РАН».

Как отметил специалист центра, землетрясение, случившееся 29 октября, стало рекордным с начала 2019 года — прошлый подземный толчок, зарегистрированный в январе, достиг магнитуды 4,4. «Это второй рекорд. Когда повторяется землетрясение одной энергии, жди более сильных», — подчеркнул представитель геофизической службы.

Сами сибиряки активно делятся эмоциями от пережитого природного ЧП. Кто-то из них практически не почувствовал толчки, а кто-то успел испытать неприятные эмоции.

«Был гул, словно от грузовой машины. Сейф задрожал, у девочек в бухгалтерии затряслось зеркало, у нас — стекла. Было очень ощутимо. В этот раз землетрясение вызвало неприятные ощущения, хоть и продолжалось всего несколько секунд»,

– рассказала «АиФ Новосибирск» специалист администрации Усть-Чемского района.

По словам работницы фельдшерско-акушерского пункта в селе Харино, сама она не ощутила толчков, однако услышала, как сильно хлопнула дверь в одном из кабинетов. «Вышла — никого. Минуты через три звонит мой муж, он дома был, спал еще. Смеется, говорит: «Я аж подпрыгнул, кровать затряслась». А мама пила чай — стол ходуном заходил», — сообщила фельдшер порталу «Новосибирск онлайн».

Как отмечают жители деревни Харино, им не привыкать к таким явлениям. «Шкафы заходили на стенке, и раковина аж подпрыгивала, — рассказывает местная жительница Татьяна Мусатова. — Но все очень быстро закончилось. Толчок хороший был. Я ощутила первый раз, а люди говорят, часто такое бывает. Родственник сейчас звонил, говорит, что он проснулся от того, что диван ходуном заходил».

По данным МЧС, отголоски землетрясения дошли даже до Кузбасса. Так, под Кемеровом его магнитуда составила 2, а в Новокузнецке — около единицы.

Отметим, что в начале сентября сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. Тогда землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 00:27 по новосибирскому времени, сообщали в Алтае-Саянском филиале «Единой геофизической службы РАН».

Согласно оперативным данным, эпицентр землетрясения находился в точке между селами Елбаши и Усть-Чем. Однако жители обоих населенных пунктов даже не ощутили толчков.

«У нас в Усть-Чеме землетрясение ночью особо никто не заметил, но вот одна женщина говорит, что окно открылось — не пластик у нее, а такое вот деревянное окно. Створки открылись», — сообщила одна из местных жительниц в беседе с «Новосибирск онлайн».

Ранее в журнале «Доклады академии наук» было опубликовано исследование российских геофизиков, которое показало, как понять, что через пять дней произойдет землетрясение.

Так, по установленным учеными данным, за 4-5 дней до землетрясения длина гравитационных волн начинает увеличиваться. Она достигает своего максимума за два дня до события, после чего резко падает за сутки перед катастрофой.

Для выявления данной закономерности геофизики проанализировали спутниковые данные, полученные во время землетрясений в Киргизии 8 января 2007 года, в Казахстане 28 января 2013 года и в Узбекистане 26 мая 2013 года. Во всех трех случаях были замечены изменения параметров гравитационных волн.

По словам ученых, что это открытие может помочь в разработке краткосрочных методов прогнозирования землетрясений.