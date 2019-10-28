Грозит пожизненное? Арестован стрелок из Забайкалья

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника судьи.

По информации агентства, суд вынес решение еще в воскресенье. «…в отношении рядового Шамсутдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказала помощник.

20-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» — по ней ему грозит срок заключения вплоть до пожизненного.

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Сейчас солдат отправлен под наблюдение военных медиков, сообщает ТАСС. «Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия», — отметил собеседник агентства.

Как ранее информировал СК РФ, военнослужащий ремонтно-технической базы Рамиль Шамсутдинов вечером 25 октября расстрелял военнослужащих своей войсковой части во время смены караула. В результате два офицера и шестеро солдат погибли.

По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых выстрелами в голову. Затем, опустошив одну обойму, он присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь. Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 км. По пути молодого человека удалось задержать.

В результате нападения двое военных получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали. Как сообщал ТАСС, состояние мужчин оценивалось как тяжелое. В то же время другим двум рядовым и водителю БТР повезло больше — они успели укрыться, когда рядовой Шамсутдинов открыл огонь.

Как сообщал Telegram-канал Readovka, стрелок устроил нападение на площадке, удаленной от самой части. По словам местных жителей, выстрелы были слышны по всему городу. «Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге», — поделился с радиостанцией «Sputnik» местный житель Юрий Черепанов.

По данным Министерства обороны, июльский призывник Шамсутдинов перед прохождением службы был признан психически уравновешенным и рекомендован к службе с оружием.

Призывная комиссия поставила Шамсутдинову 2-ю группу нервно-психической устойчивости: таким служащим можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами. Группа здоровья «Б» также означала, что молодой человек годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Согласно официальному заявлению Минобороны, в качестве основной версии следствие рассматривает нервный срыв, который случился из-за личных, не связанных со службой обстоятельств в жизни солдата.

Однако, как сообщает тюменское издание «72.ru» (Шамсутдинов родом из поселка Вагай в Тюменской области — «Газета.Ru»), повлиять на состояние срочника могла и травля со стороны сослуживцев. Так, по словам бывшего служащего воинской части 54160, где произошла трагедия, один из убитых был известен своими издевками над некоторыми призывниками и умением довести их до тяжелого психологического состояния.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать», — указал бывший солдат-срочник.

Как отмечают жители села Вагай, в котором рос Шамсутдинов, воспитание мальчика было серьезным — за этим следила семья, большинство членов который были сотрудниками правоохранительных органов.

«Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД», — подчеркнула управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина.

Сами близкие Шамсутдинова по-прежнему не могут поверить в случившееся. По их словам, молодой человек всегда был адекватным и крайне редко проявлял агрессию. «Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел, потому что время подошло, нужно было идти в армию», — рассказал отец подозреваемого Салим Шамсутдинов РИА «Новости».

Бывшая одноклассница Рамиля Наталия Мухина также вспоминает только хорошее о Шамсутдинове — как отметила девушка, он всегда хорошо учился и занимался спортом.

«В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом — футболом, волейболом, баскетболом... Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — резюмировала Мухина.