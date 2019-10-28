«Без справок — до свидания»: почему семьи не пользуются льготами

В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом. Об этом свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Так, о своей неосведомленности о положенных им подарках к праздникам заявили 72% опрошенных, 25% респондентов сообщили, что пользуются предоставленными возможностями. Другие 3% отметили, что им просто не хватает времени оформить большое количество документов.

Согласно опубликованным данным, самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря и подарки для детей из многодетных семей. Кроме того, россияне с детьми также могут ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег за свой досуг. Социальные послабления также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

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При этом, как отмечают эксперты, льготников всех категорий, не знающих о своих привилегиях, в стране еще больше — до 60%. Например, транспортное средство или деньги на его приобретение получил лишь 1% опрошенных россиян, а еще 14% сообщили, что в их регионе такая субсидия не предусмотрена.

Слабую осведомленность россияне продемонстрировали и в вопросе обеспечения специальным пособием детей родителей-инвалидов — о нем не знали 53% таких семей. Из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%.

Как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты, изначально льготы предоставляются нуждающимся только по заявлению. В противном случае, даже если семья подходит по критериям, никто не сможет предоставить ей соцподдержку без документов.

«Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и льготы. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление», — сообщили в пресс-службе Минтруда «Известиям».

В министерстве также пояснили, что причиной неэффективности льгот многодетным семьям в нашей стране, вероятно, является недостаток просвещения по этому вопросу. Такое положение дел должно было измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ), однако их сотрудники по-прежнему не имеют достаточной квалификации для того, чтобы консультировать россиян, отметили в Минтруде.

Как ранее говорила «Газета.Ru» одна из многодетных матерей, которая пользуется льготами, многие люди, которым положена поддержка от государства, действительно ничего о ней не знают. Помимо этого, чтобы доказать свой статус, нужно также получить массу справок, которые достать не всегда бывает легко.

«У нас так сложилось, что мы можем доказать, что мы малоимущие, — рассказала «Газете.Ru» Ирина, многодетная мама из Зеленограда. — А те, кто нищий, но без справок — до свидания. Мои друзья — тоже нуждающиеся, но им ничего не дадут, потому что моя подруга — ИП, и справки о зарплате у нее нет».

По словам Ирины, она довольна той суммой, которую начисляет ее семье государство как многодетной, малоимущей и воспитывающей усыновленного мальчика. В общей сложности она составляет 30 тыс. рублей, однако уже в этом году денег станет в разы меньше: старшей дочери исполняется 18 лет.

Ранее вопрос поддержки многодетных семей уже поднимал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Так, в июне 2019 года он заявлял журналистам о возможном увеличении материнского капитала — с начала 2020 года сумма выплат матерям может вырасти до 470 тыс. рублей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

При этом о том, что семьям с детьми действительно необходима социальная поддержка, напоминает статистика: из 146 млн жителей нашей страны нищенское существование ведут около 20 млн человек. При этом большую часть тех, кто живет за чертой бедности, составляют семьи с детьми.

По данным специалистов Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая, 66%, при этом если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

Подтвердил правдивость пугающих цифр и Максим Топилин: по его словам, 70% бедных в России — это семьи с детьми. «После рождения ребенка семья, безусловно, теряет уровень дохода», — указывал министр.