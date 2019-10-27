«Был злопамятным»: что известно о готовившем расстрел студенте

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в Луховицком аграрно-промышленном колледже. Как сообщило ТАСС, в подмосковном Зарайске задержали 18-летнего студента, который планировал устроить стрельбу в учебном заведении.

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«В Зарайске задержан молодой человек, который из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам. На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС также уточнил, что при задержании у студента изъяли пистолет системы Макарова. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). «Подозреваемый арестован на два месяца», — заключил источник агентства.

Арестованный – 18-летний студент Борис Банин – по сообщению «МК», готовился к преступлению в течение года, и планировал осуществить его 29 октября. Издание уточнило, что учащийся колледжа намеревался расправиться с двумя сокурсниками и одним преподавателем из-за конфликта, разгоревшегося с ними еще в прошлом году.

Именно тогда, сообщает «МК», педагог-куратор обратил внимание на тягу студента к оружию и тот факт, что он оправдывает деятельность террористических организаций. Это выяснилось, когда юноша заполнил анкету для военкомата. На вопрос «Как вы относитесь к террористическим организациям?», он ответил «положительно», а когда преподаватель уточнил, сможет ли студент заложить бомбу в школе, дал утвердительный ответ.

Тогда же, год назад, на молодого человека обратили внимание правоохранительные органы –- он попытался пронести в учебное заведение нож. Его поставили на учет в полиции и обязали работать с психологом, однако после этого он замкнулся в себе.

Интерес молодого человека к оружию подтвердил давний приятель, знавший его с детства. «Он интересовался оружием, часто показывал мне видео про старые образцы», — рассказал он «Газете.Ru». По словам собеседника издания, задержанного с детства опасались окружающие. «Многие дети его остерегались из-за задиристого характера, да и в принципе, по мнению окружающих, он вел себя относительно странно», — рассказал он.

Знакомый задержанного добавил: «А еще он был злопамятным». Это подтверждает сведения Telegram-канала Baza, согласно которым у арестованного студента была так называемая «тетрадь смерти», в которую он заносил имена обидчиков, с которыми планировал расправиться.

По данным канала, в тетради значатся имена восьми человек, в том числе, преподавателя колледжа. СМИ отмечают, что ранее задержанного не раз избивали другие студенты. «У него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они избивали Банина. Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом Baza указывает на то, что избиения начались, когда молодой человек «ради шутки» взорвал в общежитии страйкбольную гранату, в результате чего многие были контужены и едва не лишились слуха. Якобы после инцидента студента начали травить и избивать.

Соученики отмечают замкнутость задержанного молодого человека. «Он был нелюдим, сторонился всех. И это пугало», — рассказал ТАСС один из его друзей.

По сообщению Telegram-канала Baza, однокурсники просили руководство колледжа отчислить этого молодого человека – якобы им не нравилось, что он смотрел видеозаписи казней, осуществляемых террористами, причем со звуком. Более того: утверждают, что за свой интерес к деятельности запрещенной в России ИГ (организация запрещена в России), Борис получил прозвище Террорист.

Сам Борис Банин перестал появляться в общежитии в минувший вторник – об этом сообщает «МК». Задержание прошло в четверг, 24 октября.

«Ситуация явно неприятная, узнать, что человек, с которым довольно долго общался, хотел кого-то убить, немного шокирует», — резюмировал в разговоре с «Газетой.Ru» давний знакомый Бориса Банина. Он признался, что не сразу подружился с ним. «Поначалу он меня задирал, но потом кое-как нашли общий язык», — рассказал он.