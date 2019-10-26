«Бандеровец поверил в себя»: Попов выгнал Трюхана из студии

Очередной скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – «формулы Штайнмайера») произошел в прямом эфире российского телеканала — ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

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В ходе своей речи Трюхан заявил, что у России и Украины диаметрально противоположные государственные интересы, и поэтому собеседники в студии ни в чем друг друга не убедят. При этом, украинский эксперт заявил, что, «когда у российской стороны кончаются аргументы, она начинает хамить, как это делает Попов».

В ответ на это ведущий попросил привести пример своего хамства, Трюхан, являющийся председателем правления общественной организации «Европейское движение Украины», не смог конкретизировать свой ответ, но попытался продолжить речь, однако Попов попросил его покинуть студию и «подумать».

«Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены. Отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы, где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили», — написал позднее в этой связи Попов.

Он также напомнил, что Трюхан является гостем в Москве, приглашенным экспертом с Украины, и назвал украинского политолога «ходячей и говорящей красноречивой иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ».

В предыдущем выпуске программы «60 минут» Попов и Трюхан повздорили, когда в эфире показали сюжет четырехлетней давности, герои которого рассказали о пытках и убийствах, совершаемых в Донбассе националистами из полка «Азов».

Видео вызвало бурную реакцию Трюхана, обвинившего показанных в сюжете людей во лжи. В ответ Попов предложил вызвать украинскому эксперту скорую психиатрическую помощь, передает ФАН.

Двумя днями ранее стало известно, что другой украинский политолог, комментатор Национальной радиокомпании Украины (как указано у него на странице в Facebook) Вячеслав Ковтун, обретший славу в российских ток-шоу, где его постоянно бьют и выгоняют, госпитализирован с тяжелым заболеванием.

Об этом сообщил бывший официальный представитель МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Долгов.

«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю — где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался. Без Ковтуна не то, конечно. Выздоравливай, Слава! Скучаем», — написал политтехнолог в своем Twitter.

Ровно месяц назад Ковтуна выгнали из студии российского телеканала. Инцидент произошел в эфире передачи «Кто против?» на канале «Россия 1», передает НСН.

«Вообще не даете мне говорить!» — крикнул Ковтун ведущему Дмитрию Куликову после продолжительной резкой тирады.

Украинский эксперт также предложил ведущему дать ему «красную карточку», после чего Куликов изгнал Ковтуна.

Уходу политолога предшествовало эмоциональное обсуждение участниками программы задержания на польской границе экс-супруги начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева.

СМИ сообщали, что женщина вместе с двумя украинцами и одним хорватом пыталась вывезти €650 тыс. Участники возмущались уровнем украинской коррупции, но Ковтун решил указать на случаи коррупции среди силовиков в России.

Он вспомнил о деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве, и начал громко перечислять имущество, изъятое у российского силовика. После ухода из студии Ковтуна ведущий заявил, что изъятые у Черкалина средства вернулись в бюджет, а Князев «подал в отставку и оставит свои деньги себе».

Также в сентябре общественный деятель Григорий Амнуэль, который довел телеведущего Владимира Соловьева до крика в прямом эфире его авторской программы, рассказал свою версию произошедшего. Амнуэль, рассуждая о холокосте, намекнул, что в трагедии якобы виноваты солдаты советской армии.

«Владимир перешел на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил», — поделился своим видением ситуации он с изданием «Царьград», добавив, что в студии собрались знающие историю люди, которые, по его мнению, закрывают глаза на неудобные для них исторические факты.

«И доводы, скажем, насчет советских красноармейцев, которые погибли в польских лагерях, в основном от голода и болезней, они тоже не очень удачны, с моей точки зрения, потому что пленены они были под Варшавой, а не под Москвой», — сказал эксперт.

По словам Амнуэля, разговор продолжился и вне студии.

«Крик, который был в студии, это еще не все. Мы потом еще поговорили, что называется, за кулисами», — сказал общественный деятель, добавив, что до драки не дошло.