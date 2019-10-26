Взрыв в Улан-Удэ: выросло число пострадавших

Нарушение правил эксплуатации бытового газа названо предварительной причиной взрыва газового баллона в «Этно-кафе» на улице Ленина в Улан-Удэ, произошедшее утром в субботу, 26 октября, передает местный портал «Ариг Ус».

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Взрывной волной в помещении выбило стекла, повредило стены, окна и мебель. В медицинские учреждения города было доставлено 12 пострадавших, из них семь было отпущено на амбулаторное лечение, а пятеро госпитализированы, передает ФАН.

Среди пострадавших — один ребенок, он отправлен в Детскую республиканскую клиническую больницу с ожогами 15 процентов тела. У двух женщин (33 года и 51 год) — ожоги 35 процентов тела, они помещены в отделение гнойной хирургии. Еще одна женщина 45 лет находится в отделении травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой, вывихами и ушибами.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому организовать совместно с профильными надзорными органами внеплановую проверку общественных мест, где используется газобаллонное оборудование, на предмет соблюдения соответствующих правил и подготовки персонала, сообщает портал «Номер один».

Следственный отдел по Советскому району СУ СКР по Республике Бурятия начал доследственную проверку.

«Около 8 часов в кафе пришли работники и начали готовить пищу к открытию заведения. В этот момент они почувствовали запах газа на кухне.

Работники пытались самостоятельно устранить утечку газа. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация достигла предела от работающих плит произошло воспламенение и взрыв», — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время правоохранителями проводится осмотр места происшествия. Силовики изымут и изучат документацию, связанную с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование трагедии в Приморском крае, где на прошлой неделе рухнули перекрытия жилого пятиэтажного дома. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил журналистам, что следов взрывчатки на месте обрушения не обнаружено.

Как рассказали в МЧС, обрушение произошло в доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья после хлопка около 03:30 по местному времени (14 октября, 20.00 мск). Всего в здании шесть подъездов, перекрытия рухнули в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами. В результате обрушились потолочная плита и лестничный пролет.

При этом погибла женщина 44 лет — ее придавило потолочной плитой во сне. Тело жертвы уже извлекли из-под завалов. По данным СК РФ, причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель или другой бытовой прибор, который находился в ванной комнате соседей погибшей женщины. По словам Олега Кожемяко, у нее остались двое несовершеннолетних детей. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В конце прошлого года в Магнитогорске Челябинской области при взрыве бытового газа полностью обрушился один из подъездов 10-этажного здания, погибли 39 человек.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В июне нынешнего года из-за утечки газа десять человек пострадали в результате взрыва в жилом доме, расположенном в столице Австрии Вене. Произошедшее стало причиной обрушения сразу нескольких этажей здания.

«Как будто бомба пробила огромную дыру в фасаде», — цитирует слова одного из пожарных агентство Reuters.

Взрывная волна повредила еще один жилой дом, который стоял ближе всех, а также выбила стекла во всех близлежащих зданиях. По словам очевидцев, взрыв ощущался даже на соседних улицах. В настоящий момент они оцеплены полицией, из близлежащих домов эвакуированы люди.

Несколькими днями ранее в самом центре Киеве на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская произошел мощный взрыв, полностью разрушивший три кирпичных гаража, передает НСН.

По словам местных жителей, после сильнейшего взрыва, который также выбил стекла в близлежащих домах, по улице стал стремительно распространяться едкий запаха газа. Причиной произошедшего является взрыв газового баллона в одном из гаражей — там хранили свои вещи владельцы сети кофейных машин.