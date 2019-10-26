Взрыв в Улан-Удэ: выросло число пострадавших

Число пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ выросло до 12

Причиной взрыва в «Этно-кафе» в Улан-Удэ названо нарушение правил эксплуатации бытового газа. Взрывной волной в помещении выбило стекла, повредило стены, окна и мебель. В медицинские учреждения города было доставлено 12 пострадавших. Следственный отдел по Советскому району СУ СКР по Республике Бурятия начал доследственную проверку.

Нарушение правил эксплуатации бытового газа названо предварительной причиной взрыва газового баллона в «Этно-кафе» на улице Ленина в Улан-Удэ, произошедшее утром в субботу, 26 октября, передает местный портал «Ариг Ус».

Взрывной волной в помещении выбило стекла, повредило стены, окна и мебель. В медицинские учреждения города было доставлено 12 пострадавших, из них семь было отпущено на амбулаторное лечение, а пятеро госпитализированы, передает ФАН.

Среди пострадавших — один ребенок, он отправлен в Детскую республиканскую клиническую больницу с ожогами 15 процентов тела. У двух женщин (33 года и 51 год) — ожоги 35 процентов тела, они помещены в отделение гнойной хирургии. Еще одна женщина 45 лет находится в отделении травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой, вывихами и ушибами.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому организовать совместно с профильными надзорными органами внеплановую проверку общественных мест, где используется газобаллонное оборудование, на предмет соблюдения соответствующих правил и подготовки персонала, сообщает портал «Номер один».

Следственный отдел по Советскому району СУ СКР по Республике Бурятия начал доследственную проверку.

«Около 8 часов в кафе пришли работники и начали готовить пищу к открытию заведения. В этот момент они почувствовали запах газа на кухне.

Работники пытались самостоятельно устранить утечку газа. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация достигла предела от работающих плит произошло воспламенение и взрыв», — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время правоохранителями проводится осмотр места происшествия. Силовики изымут и изучат документацию, связанную с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование трагедии в Приморском крае, где на прошлой неделе рухнули перекрытия жилого пятиэтажного дома. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил журналистам, что следов взрывчатки на месте обрушения не обнаружено.

Как рассказали в МЧС, обрушение произошло в доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья после хлопка около 03:30 по местному времени (14 октября, 20.00 мск). Всего в здании шесть подъездов, перекрытия рухнули в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами. В результате обрушились потолочная плита и лестничный пролет.

При этом погибла женщина 44 лет — ее придавило потолочной плитой во сне. Тело жертвы уже извлекли из-под завалов. По данным СК РФ, причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель или другой бытовой прибор, который находился в ванной комнате соседей погибшей женщины. По словам Олега Кожемяко, у нее остались двое несовершеннолетних детей. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В конце прошлого года в Магнитогорске Челябинской области при взрыве бытового газа полностью обрушился один из подъездов 10-этажного здания, погибли 39 человек.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В июне нынешнего года из-за утечки газа десять человек пострадали в результате взрыва в жилом доме, расположенном в столице Австрии Вене. Произошедшее стало причиной обрушения сразу нескольких этажей здания.

«Как будто бомба пробила огромную дыру в фасаде», — цитирует слова одного из пожарных агентство Reuters.

Взрывная волна повредила еще один жилой дом, который стоял ближе всех, а также выбила стекла во всех близлежащих зданиях. По словам очевидцев, взрыв ощущался даже на соседних улицах. В настоящий момент они оцеплены полицией, из близлежащих домов эвакуированы люди.

Несколькими днями ранее в самом центре Киеве на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская произошел мощный взрыв, полностью разрушивший три кирпичных гаража, передает НСН.

По словам местных жителей, после сильнейшего взрыва, который также выбил стекла в близлежащих домах, по улице стал стремительно распространяться едкий запаха газа. Причиной произошедшего является взрыв газового баллона в одном из гаражей — там хранили свои вещи владельцы сети кофейных машин.