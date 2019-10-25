Тело в ковре: москвичи помогли подруге с убийством

Трое друзей из Москвы убили сожителя приятельницы из-за того, что та постоянно жаловалась на него. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, женщина длительное время жаловалась своим товарищам на возлюбленного — ее не устраивало, что сожитель регулярно выпивал, после чего вел себя агрессивно. Друзья посочувствовали подруге и расправились с мужчиной.

Тело убитого завернули в ковер и выбросили в мусорный контейнер у дома, расположенного на Волгоградском проспекте. Труп обнаружил дворник — к мусорным бакам его привели кровавые следы.

Вскоре силовики задержали женщину и ее приятелей — на данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Похожая история произошла в Уфе — там 45-летняя местная жительница попросила свою 46-летнюю подругу помочь ей убить возлюбленного. Уже 6 августа суд вынес обвинительный приговор в отношении женщин по факту расправы над сожителем одной из них, сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла 4 августа 2018 года в доме погибшего. В тот день 45-летняя уфимка и ее возлюбленный распивали алкогольные напитки. В ходе застолья мужчина предложил собутыльнице вступить с ним в интимную связь, на что получил отказ. В итоге хозяин квартиры разозлился и стал кричать на сожительницу, угрожая, что выгонит ее из дома. Однако вскоре успокоился и лег спать. Женщина все еще держала обиду на возлюбленного – она разбудила свою 46-летнюю приятельницу, которая проживала в той же квартире, и сообщила о намерении убить уфимца. Подруга не поверила соседке и снова уснула.

Тем не менее 45-летняя злоумышленница решила все равно исполнить свой план мести и, взяв ремень, стала душить мужчину. В комнату на крики прибежала подруга нападавшей. Она также схватила бельевую веревку и стала помогать с расправой над сожителем.

Позже на допросе 46-летняя женщина рассказала, что решила присоединиться к приятельнице, так как сама была недовольна вспыльчивым характером соседа.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, подруги вернулись к столу и продолжили распивать спиртное. Через некоторое время они вызвали скорую помощь и полицию. Сначала злоумышленницы пытались убедить правоохранителей, что они вернулись в квартиру недавно и сами не ожидали увидеть тут труп. Однако позже под тяжестью улик подруги сознались в содеянном.

В ходе следствия 45-летняя уфимка много раз меняла показания, обвиняя свою подельницу. В итоге суд приговорил женщин к заключению сроком на 14 и 15 лет в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Не менее страшная трагедия произошла в Челябинской области. Там 27 марта 2019 года жительниц города Катав-Ивановск обвинили в расправе над сожителем одной из них, сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла в ночь на 5 июня 2018 года. Тогда в гости к 35-летней местной женщине пришла ее 38-летняя подруга — они стали беседовать, распивая спиртное. Позже к ним присоединился возлюбленный хозяйки квартиры.

В какой-то момент между приятельницами вспыхнул конфликт. Мужчина решил заступиться за свою сожительницу и ударил ее подругу по лицу. Возлюбленная не оценила такого поступка — ей стало обидно за подругу. Схватив кухонный нож, женщина нанесла сожителю не менее шести ударов в живот и грудь.

Пострадавший попытался убежать от разъяренной женщины, однако, получив удар по голове, упал. После этого подруги стали вместе забивать собутыльника ногами, а возлюбленная мужчины предложила еще и задушить его — приятельницы нашли электрический провод и исполнили свой план. Уралец погиб на месте.

Наутро сожительница погибшего сама пришла в полицию — в суде обе злоумышленницы признали вину. Хозяйку злополучной квартиры осудили на 10 лет в колонии общего режима, а ее подельницу — на девять лет. Кроме того, осужденных обязали выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб родственникам убитого в размере 27 тыс. рублей.

При вынесении разговора судья учел, что сожительница погибшего явилась в отделение полиции с повинной, а ее подруга воспитывает двоих малолетних детей.