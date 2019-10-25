Зарубил во сне: пенсионер пошел на убийства из-за квартиры

Кировский районный суд арестовал 67-летнего пенсионера, который подозревается в двойном убийстве. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Реклама

По данным ведомства, трагедия произошла в Перми, в доме на улице Маршала Рыбалко, в ночь с 21 на 22 октября. Утром 22 октября в дежурную часть пришла местная жительница и сообщила правоохранителям, что ей позвонил родственник, который сообщил об убийстве.

«Незамедлительно на место предполагаемого преступления выехали сотрудники полиции. В указанной квартире были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 11-летнего сына с видимыми признаками насильственной смерти», — отметили в СК.

По подозрению в убийстве задержали 67-летнего мужчину — он приходился дядей погибшему 11-летнему ребенку. После совершения преступления предполагаемый злоумышленник скрылся за городом — в районе Закамска. Правоохранители поймали его, когда тот возвращался с рыбалки.

В ходе допросов следователи выяснили, что пермяк расправился со своими родственниками из-за личных неприязненных отношений. Он нанес спящим мужчине и мальчику множественные удары топором. Несовершеннолетнего нашли под накрытым одеялом.

Между тем, как рассказал региональному порталу 59.ru источник, близкий к семье, между родственниками часто происходили ссоры на почве жилищного вопроса. Пермякам приходилось жить втроем в слишком маленькой квартире.

Также выяснилось, что 67-летний подозреваемый в убийстве уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Местные СМИ добавляют, что мать убитого ребенка умерла еще в 2014 году.

По факту произошедшего Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Предполагаемому злоумышленнику назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу — она выяснит, был ли он вменяем в момент совершения преступления. Если так, то мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

В июле 2019 года в селе Максютово Кугарчинского района Башкирии произошло еще одно жестокое убийство. По данным следствия, 25-летний местный житель во дворе дома сначала напал с ножом на свою мать и брата, а после набросился на отца.

От многочисленных ножевых ранений все трое погибли. После этого предполагаемый убийца пошел в местное отделение полиции и сознался в совершенном преступлении. В отношении башкирца было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Молодого человека арестовали — ему назначена повторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Между тем соседи и родственники погибших рассказали, что накануне 25-летний парень должен был лечь в психиатрическую больницу из-за неконтролируемых вспышек агрессии. Они начались и за два дня до трагедии. Отец посадил сына в машину и отвез в ближайшую психиатрическую лечебницу. Однако в госпитализации молодому человеку было отказано — в медучреждении не было свободных мест.

В день трагедии, по словам свидетелей, 25-летний башкирец был совершенно неадекватен.

«Видел в окно, как он маму свою держал. Она, видимо, пыталась убежать со двора. Я сначала думал, он ее кулаком бьет. Удары в низ живота. Потом только лезвие заметил. В шоке», — рассказал порталу Bash News его сосед Марсель Салимов.

Местные жители заявили, что погибшая мать злоумышленника страдала тяжелой формой шизофрении, которая передалась по наследству и младшему сыну. «Вы знаете, нормальная семья, хорошая. Мама, конечно, болела, как и младший сын. Но отец, Ильдус, владел трактором, работал в поле, держал скотину. Кормил семью, нормальный деревенский мужик. Старший брат занимался продажей срубов», — сообщила жительница села Максютово.

Еще одно убийство было совершено в Хабаровске 8 июля 2019 года. Как установило следствие, в квартире дома, расположенного в Железнодорожном районе, было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе следственных действий была установлена причастность к преступлению 40-летнего брата жертвы. Под тяжестью улик он признался, что в день убийства распивал вместе с родственником алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора — предполагаемый злоумышленник схватил нож и ударил им брата в область груди, попав в сердце. Тот скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство. Известно, что ранее и потерпевший, и обвиняемый неоднократно были судимы. Расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.