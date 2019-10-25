Не платили зарплату: близнецы с Украины убили себя в Подмосковье

Тела 37-летних братьев-близнецов обнаружили в подмосковном лесу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ведомство запустило проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, погибших зовут Роман и Сергей Гринченко — они приехали в Россию из Донецкой области, пишет телеграм-канал Mash.

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О трагедии стало известно 24 октября — тогда неподалеку от детского лагеря, расположенного в поселке Ровки, местные жители наткнулись на тела мужчин и обратились в правоохранительные органы. Криминалисты установили, что трупы находились в лесном массиве около суток. Кроме того, есть версия, что они совершили двойное самоубийство.

По данным СМИ, мигранты приехали в Россию из Донецкой области на заработки — им удалось устроиться в компанию городского округа Чехов работниками складам. Предположительно, братьям не выплачивали зарплату, из-за чего у них возникли финансовые трудности.

Отметим, что, по данным Росстата, только в 2018 году в Россию мигрировали около 14,8 тыс. украинцев. Статус потенциальных соискателей российского гражданства имеют 400 тыс. граждан Украины: из них 80 тыс. получили в РФ временное убежище или приехали как беженцы, 150 тыс. дали разрешение на временное проживание в России, и еще 170 тыс. оформили вид на жительство, сообщает МВД РФ.

При этом, по данным Института стран СНГ от июня 2019 года, с 2014 года в РФ находятся как минимум 1,3 млн украинцев без разрешения на временное проживание или вида на жительство — это значит, что каждые три месяца они должны покидать страну, чтобы через 90 дней вернуться в нее обратно. Однако, согласно отчету исследователей, немногие мигранты поступают подобным образом «в силу гуманитарного кризиса или опасений преследования». «Вследствие этого уже более 600 тыс. человек теперь живут под угрозой депортации», – утверждается в докладе Института стран СНГ.

И это не единственная проблема украинцев. Некоторые истории, когда они приезжают в Россию ради работы, действительно заканчиваются трагически. Так, 41-летнюю москвичку обвиняют в убийстве 35-летнего гражданина Украины, приехавшего в столицу на заработки, сообщает региональный Следственный комитет.

История началась летом 2019 года — тогда мужчина снял комнату в квартире в Москве на Ухтомской улице за 12 тыс. рублей. На новой работе украинцу платили немного, поэтому он не смог позволить себе целую квартиру, писал сайт kp.ru. Владелица помещения проживала в соседней с мигрантом комнате вместе с семилетним ребенком и пожилой матерью. В какой-то момент у женщины возникла симпатия к соседу, и она предложила ему вовсе не платить за комнату. Согласился гражданин Украины или нет — неизвестно.

Через некоторое время после этого разговора хозяйка и квартирант сели на кухне и стали выпивать спиртное. Внезапно между москвичкой и украинцем вспыхнул конфликт. В ходе ссоры женщина стала бить мигранта кулаками и выбрасывать его вещи из шкафа — после этого она схватила штангу, на которой висела одежда, и нанесла ее несколько ударов по голове собутыльника.

В какой-то момент украинец потерял сознание — москвичка испугалась и вызвала скорую помощь, однако на тот момент мужчина уже скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Вскоре предполагаемую злоумышленницу задержали — на допросе она призналась в содеянном. «Я хотела любви, а он пить водку. Меня это обидело», — рассказывала обвиняемая на допросе, передавал kp.ru.

Против женщины возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Еще один инцидент с гражданином Украины в России произошел 17 октября. Тогда 34-летний безработный мужчина, временно зарегистрированный в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы по факту кражи, сообщали в региональном МВД.

По словам мужчины, в день происшествия он поехал на работу к жене. В его отсутствие в квартиру на пятом этаже дома 7/25 по улице Возрождения, которую он снимает со своей семьей, проникли неизвестные, взломав дверь.

Злоумышленники вынесли из дома ноутбук, два детских крестика из желтого металла, несколько кулонов, браслетов и серег. Точную сумму ущерба в региональном МВД не уточнили. По данным ведомства, ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения в подъезде или на прилегающей территории не было.

Работая в квартире, правоохранители обнаружили улики — в частности следы ушной раковины, писало издание «Мойка 78». Вскоре полицейские задержали предполагаемых злоумышленников — против них было возбуждено дело по статье 158 УК РФ «Кража».