Пародировал губернатора: МВД проверит шутку комика

Курганская полиция проводит проверку по факту размещения пародийного ролика, изображающего заседание местного правительства. Главным действующим лицом видео является губернатор Вадим Шумков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

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С жалобой на автора видео — местного блогера Илью Винштейна — в правоохранительные органы обратился директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин. Сам Шумков также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что автор ролика намеренно унизил его земляков.

«Официально обращение у нас зарегистрировано в три ведомства: в СК, МВД и в прокуратуру», — сообщили в МВД.

Как уточнили представители министерства, Анучин попросил проверить ролик блогера сразу по двум статьям — 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и 20.3 КОАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

«Мы проводим проверку по факту размещения в социальных сетях видеоролика. В рамках проверки будут произведены экспертизы и по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в ведомстве.

Ролик под названием «Закрытое совещание в кабинете Шумкова» Винштейн разметил в своем блоге в соцсети «ВКонтакте». В нем он использовал фрагмент художественного фильма «Бункер», в котором показано совещание у Адольфа Гитлера, — молодой человек провел параллель между ним и заседанием курганского правительства. На видеоряд также наложены субтитры, имитирующие разговор на повышенных тонах между местными чиновниками.

Пародия Винштейна вызвала большой интерес у интернет-пользователей. В первые же часы после публикации его посмотрели 12 тыс. человек. Однако юмор оценили далеко не все — в комментариях блогера обвинили пропаганде фашизма и сравнении действующего губернатора с Гитлером.

«Сегодня я встречался со следователями центра по противодействию экстремизму. Сотрудники опросили меня в рамках доследственной проверки.

Я не юлил и рассказал все, как есть. Копии объяснения сохранил. Затем вдруг выяснилось, что мы поедем ко мне домой и я передам им свой компьютер, который они будут изучать в рамках доследственной проверки», — рассказал Винштейн в своем блоге.

По словам молодого человека, досмотр его компьютера был проведен в присутствии адвоката и двух понятых. При этом никаких обвинений ему предъявлено не было. «Пока все находится в подвешенном состоянии», — заключил блогер.

В конце сентября проверку в отношении еще одного снявшего пародию юмориста возбудили следственные органы Курской области, сообщали РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУСК РФ по региону. Тогда внимание правоохранителей привлек бывший участник КВН, юморист Антон Сасин, который в одном из своих выпусков в шутливой форме изобразил экс-губернатора региона Александра Михайлова.

Сам юморист в соцсетях пояснил, что Михайлова мог обидеть фрагмент видео, в котором некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее. При этом герой подчеркивает, что вынужден жить в Москве не в гостинице, а в хостеле.

По словам Сасина, после публикации выпуска его вызвали в полицию. Затем, спустя два месяца, его снова пригласили для объяснений. Как пояснил блогер, в отношении него хотели возбудить уголовное дело за то, что он ведет юмористический блог.

«Для меня это было неожиданностью, почему такая реакция на мой юмористический блог. Я не упоминаю ни фамилии его, ни фотографии его не показываю. Я веду свой юмористический блог все лето. Мне захотелось заниматься юмором. Почему меня вызвали и что он хочет от меня, я не знаю», — рассказал Сасин, подчеркнув, что он общался только с органами, в то время как представители Михайлова с ним не связывались.

Разбирательства по делу длились недолго. 28 октября Сасин сообщил в соцсетях, что Следственный комитет не стал возбуждать против него уголовное дело. «Я пришел и забрал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я не понимаю, в чем там нашли что-то злое», — рассказал комик.

При этом видеоролик, посвященный Михайлову, – не первая пародия Сасина на чиновников. Ранее в центре внимания одной из его юмористических постановок оказался танец Дмитрия Медведева.

«Об этом тоже начали широко говорить в СМИ, был комментарий от пресс-атташе Дмитрия Анатольевича, который сказал, что Дмитрий Анатольевич ни сном, ни духом об этом, и он вообще адекватно относится к пародиям на себя», — говорил Сасин.