Бежали с родины? Тайна грузовика с 39 трупами

Британские полицейские считают, что обнаруженные ранее в прицепе грузовика 39 погибших были гражданами Китая. Об этом говорится в сообщении, которое было распространено пресс-службой полицейского управления графства Эссекс.

«Было установлено, что среди погибших восемь женщин. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая.

По подозрению в убийстве задержан один человек, который продолжает оставаться под стражей», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Вместе с тем правоохранители уточнили, что все погибшие являлись совершеннолетними, в то время как ранее СМИ сообщали о том, что один из погибших мигрантов был подростком.

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Машину, припаркованную в промышленной зоне городка Грейс, обнаружили 23 октября — через полтора часа после того, как он пересек границу. Как сообщила заместитель начальника полицейского департамента графства Эссекс Пиппа Миллс, об этой находке полицейским сообщили медики, передает «Би-би-си». Служба скорой помощи оказалась на месте ЧП около половины второго ночи. Издание отмечает, что пока неясно, кто вызвал медиков.

Вскоре после обнаружения тел полиция задержала предполагаемого преступника. Им, пишет «Би-би-си», оказался 25-летний житель Северной Ирландии. «Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование», — рассказали в полиции.

По данным британских СМИ, водителя фуры, в котором нашли тела 39 человек, зовут Мо Робинсон. Он родился в североирландском городе Портадаун. Пока точно не установлено, каким образом он связан с гибелью людей.

Тем временем полицейские уже успели провести обыски по трем адресам в графстве Арма (Северная Ирландия). Правоохранители проверяют, причастен ли подозреваемый к группировкам, которые специализируются на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

В настоящий момент устанавливаются личности всех погибших, а также выясняются обстоятельства трагедии. По предварительной версии британских СМИ, люди могли умереть от переохлаждения.

Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке -25°C, передает ТАСС.

«Это ужасный случай. Люди, которые вынуждены предпринимать столь опасные, а порой фатальные путешествия, чтобы добраться до Соединенного Королевства, зачастую делают это, потому что иммиграционная политика и практика на местах не дает им легальной и безопасной возможности», — приводит «Би-би-си» слова главы отделения по делам беженцев и мигрантов в Amnesty International UK Стива Вальдес-Симондса.

По данным британской полиции, фура была зарегистрирована в Болгарии — эту информацию также подтвердили болгарские власти. В МИД страны отметили, что грузовик марки «Скания» был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Однако после 2017 года, когда фура покинула Болгарию, она в этой стране не появлялась.

Прицеп грузовика, считают правоохранители, прибыл в Эссекс из бельгийского порта Зебрюгге в Пурфлит (порт на Темзе) в административном округе Таррок около 00:30 по местному времени. После этого он направился на грузовике, который прибыл из Северной Ирландии, в промзону, где и были обнаружены тела погибших.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано содействие в их работе. Вместе с тем в болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у них не было никакой информации до того, как об этом сообщили СМИ Британии.

«Я шокирована ужасными новостями о трагедии в Эссексе. Мои мысли и молитвы с родными и друзьями жертв. Надеюсь, виновные будут найдены быстро. Жестко осуждаю торговлю людьми и контрабанду», — написала на своей странице в Twitter глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

На происшествие отреагировали также британские власти. Так, премьер-министр Соединенного Королевства написал в Twitter, что он потрясен случившимся. «Я постоянно получаю информацию по этому делу, а МВД будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса по мере того, как мы выясняем, что конкретно произошло. Я думаю о тех, кто лишился жизни, и об их близких», — говорится в посте Бориса Джонсона.