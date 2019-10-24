«Нет оснований»: суд решил судьбу Пола Уилана

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана в отводе прокурора. Об этом сообщает ТАСС. В качестве причины отвода прокурора Уилан указал, что прокуратура игнорирует его заявления, например, о том, как один охранник СИЗО заставил его встать на колени, а другой приставил к голове пистолет.

«Суд не усматривает оснований: прокурор не является участником процесса или родственником обвиняемого», — сказал судья Сергей Рябцев.

Его решение было воспринято Уиланом «эмоционально». Он ответил, что «будь прокурор его сестрой, его бы отвели», но «нарушение прав, видимо, основанием не является». Кроме того, он обвинил судью в необъективности.

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Кроме того, суд также отказался удовлетворить ходатайство американца по поводу отвода судьи Рябцева — здесь тоже «не нашли оснований, предусмотренных законом».

Заседание по вопросу продления ареста для Уилана было закрыто для журналистов, чтобы «не была разглашена тайна следствия». Обвиняемый выступил против, подчеркнув, что материалы дела более не представляют секрета — «так заявили в ФСБ».

Накануне конгресс США представил резолюцию, в которой содержится требование к Москве освободить американского гражданина. В документе также говорится, что отказ освободить Уилана должен быть подкреплен доказательствами нарушения закона с его стороны.

Конгрессмены также обратились к президенту Дональду Трампу с требованием оказать давление на Кремль, чтобы обеспечить честный судебный процесс над Уиланом.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным источника агентства «Росбалт» в российских спецслужбах, Уилана задержали с поличным во время получения им от некоего россиянина флэшки со сведениями, представляющими гостайну.

Шпионская встреча происходила прямо в номере московского отеля «Метрополь», где временно жил Уилан. На флэш-карте был засекреченный список лиц, в который, в том числе, попали сотрудники отечественных спецслужб. Через некоторое время после получения Уиланом флэшки в его номер вошли сотрудники ФСБ. Чекисты изъяли носитель, а самого американца задержали.

По словам брата-близнеца обвиняемого Дэвида, в день задержания Пол был в Москве на свадьбе своего товарища-морпеха. При этом он отказался говорить, кто именно был виновником торжества, потому что не раскрывает информацию о его друзьях. Свадьба, по его словам, проходила в фешенебельном отеле в центре Москвы.

Стоит отметить, что спустя некоторое время после задержания американца выяснилась любопытная подробность его биографии — у него есть паспорта четырех стран. Кроме США — Канады, Ирландии и Великобритании. Кроме того, Пол Уилан проходил военную службу в рядах американской армии в Ираке с 2003 по 2008 год.

На одном из судебных заседаний Пол Уилан заявил, что его подставили. По его словам, флешка с секретными данными, из-за которых его обвиняют в шпионаже в России, была ему подброшена.

«Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться для свадьбы. Человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали», — подчеркнул он. Американец добавил, что ему неизвестно, были ли на подброшенной флэшке секретные данные или нет.

В августе он также возмутился, что, несмотря на то, что владеет британским, канадским и американским диалектами английского языка, переводчик якобы не понимает его. Перед началом суда обвиняемый просил работников консульства навестить его в следственном изоляторе.

В июне посольство США в Москве направило ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» в СИЗО с обвиняемым в шпионаже Уиланом. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия не предоставила доказательств совершения Уиланом противоправных действий.

В МИД России не оставили без ответа протест посольства США в связи с ситуацией вокруг обвиняемого в шпионаже американца. Ведомство призвало Вашингтон рассказать о том, как обеспечиваются в США права арестованных россиян. Речь идет о Марии Бутиной, Константине Ярошенко, Викторе Буте и других гражданах России.