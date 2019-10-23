Пошел по этапу: «вор в законе» Таро выдан испанской полиции

Россия выдала Испании 67-летнего криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани по прозвищу Таро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк РБК.

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Российские правоохранители доставили лидера «кутаисской преступной группировки» в международный аэропорт Шереметьево и передали испанской полиции. «Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности», — пояснила Волк.

По словам представителя МВД, Ониани разыскивался по каналам Интерпола из-за его причастности к банде, действующей на территории Испании — эту преступную группировку обвиняют в похищении предметов искусства и вымогательствах. «Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства РФ», — сообщила Волк.

Розыск Таро ведется еще с 2005 года — тогда он уже имел статус криминального авторитета в Европе и России, дистанционно руководя преступной группировкой и ведя криминальный бизнес по отмыванию денег.

Летом 2005-го испанские полицейские попытались задержать лидера ОПГ в рамках операции «Оса» по поимке членов русской мафии – тогда попались несколько десятков преступников, и только Таро удалось сбежать и скрыться на территории РФ. В апреле 2006 года Таро получил то самое незаконное гражданство РФ и стал проживать в Москве.

В 2009 году Ониани вместе с сообщниками организовал похищение бизнесмена из Грузии. Злоумышленники на протяжении двух суток держали мужчину в плену, требуя с его семьи выкуп в размере $250 тыс. В итоге родственники предпринимателя заплатили похитителям необходимую сумму, однако по освобождении он стал вновь получать угрозы расправой от криминального авторитета и его подельников — в результате мужчина решил обратиться в правоохранительные органы.

11 июня 2009-го российские силовики задержали Ониани и его охранников в загородном доме, расположенном в подмосковном поселке Горки-2.

Уже в 2010 году злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в городе Соль-Илецк Оренбургской области. По данным ФСИН, за все время заключения преступник получил 253 взыскания, а также регулярно попадал в ШИЗО и карцер. Кроме того, по словам смотрителей, осужденный оказывал негативное влияние на своих сокамерников, провоцировал беспорядки в колонии, не участвовал в культмассовых мероприятиях и отказывался заниматься самообразованием. «В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру малообщительный, скрытный, наглый, хитрый», — сообщал представитель колонии РИА «Новости».

Несмотря на это адвокаты сумели сократить срок Таро до девяти лет и 10 месяцев, благодаря чему ему предстояло выйти из колонии уже 9 апреля 2019 года. Однако в день освобождения мужчину вновь арестовали и отправили в СИЗО №3 — теперь уже на 40 дней. В суде объяснили, что Ониани снова был помещен под стражу из-за того, что в Испании его объявили в международный розыск, передавали РИА «Новости». 18 апреля стало известно, что власти приняли окончательное решение об экстрадиции.

Тариэла Ониани родился в грузинском городе Ткибули — его отец работал шахтером и погиб во время обвала. Ступил на преступный путь будущий криминальный авторитет еще в подростковом возрасте — свой первый тюремный срок он получил в 17 лет за разбой и кражу. Всего Таро побывал в колониях восемь раз. В конце 1980-х годов, находясь в Москве, он сформировал из выходцев Грузии одну из самых опасных группировок – Кутаисскую ОПГ. В банде состояли около 50 воров в законе и 500 бойцов.