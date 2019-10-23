«Игра в опьянение»: чем опасно детское шампанское

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал идею запрета продажи детского безалкогольного шампанского в России. По его мнению, этот напиток — прямая реклама спиртного. «Он может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», — заявил Брюн ТАСС.

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Поддержала идею запрета детского шампанского и психолог Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Анна Портнова. Как заявила специалист «Газете.Ru», прямой вред этого напитка не доказан, однако он так или иначе является прообразом спиртного, которое употребляют взрослые.

«Легкое отношение к алкоголю формируется у детей в семье, примером родителей. Если родители регулярно пьют, и у них постоянно стоит спиртное на столе, то и ребенок не воспринимает выпивку как что-то вредоносное: чай, кофе, пиво, вино, водка – все в один ряд», — считает Портнова.

Согласились с экспертами и родители школьников. «Детское шампанское полностью воспроизводит вид шампанского, которое пьют взрослые. Оно создает у детей в сознании понимание, что они пьют именно алкогольный напиток. Игра в алкогольное опьянение не несет за собой положительных последствий: дальше в определенном возрасте детское шампанское просто заменяется на алкогольный напиток. Надо чтобы дети учились веселиться и без подражания употреблению спиртных напитков», — поделилась в разговоре с «Газетой.Ru» мать двоих детей Ирина Казанцева.

Запретить псевдошампанское стоит и из-за прямого вреда здоровью – лишний сильногазированный и наполненный вкусовыми добавками напиток, рассчитанный на детскую аудиторию, на рынке совершенно ни к чему, считает Казанцева.

Изначально инициатива запрета детского шампанского была озвучена депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Накануне он выдвинул предложение об ограничении продажи напитка в адрес Министерства промышленности и торговли РФ.

Несмотря на то что детское шампанское не содержит в себе алкоголя, оно с ранних лет формирует у детей лояльное отношение к взрослому аналогу, считает депутат: «Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем».

Снять детское шампанское с производства предложили и активисты федерального проекта «Трезвая Россия». Как объяснил руководитель проекта Султан Хамзаев, детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности. «Сегодня в руках нашей молодежи давно «не детское» шампанское, а наркологи фиксируют реальных детей-алкоголиков. При этом в стране нет ни одной детской реабилитационной программы для больных алкоголизмом», — подчеркнул Хамзаев в разговоре с ТАСС.

По статистике, приведенной Минздравом, каждый третий российский школьник к 12 годам успел попробовать алкоголь. Так, почти 40% из них впервые выпили спиртное в 7 лет, около 5% — в 8 лет, а 15% — в дошкольном возрасте.

Подтверждают печальную статистику и сводки происшествий, в которых фигурируют пьяные дети. В минувший понедельник, 21 октября, очередной подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 39-летнего мужчину в центре города Набережные Челны. Об этом сообщал портал ProGorod.

Позже мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, между потерпевшим и несовершеннолетним произошел конфликт во время совместного распития алкогольных напитков. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

14 октября инцидент с участием пьяного несовершеннолетнего произошел и в городе Прокопьевске — он проломил череп своему сверстнику, сообщал портал VSE42.Ru. По версии следствия, 16-летний парень, выпив вместе с друзьями, решил покататься на мотоцикле знакомого. Транспортное средство он пообещал вернуть через два часа, однако слово не сдержал. В результате между молодыми людьми вспыхнула ссора, дошедшая до рукоприкладства.

Парня, лежавшего без сознания, нашли его родственники. Они вызвали врачей, которые диагностировали у пострадавшего перелом костей черепа.

Летом 2019 года еще один пьяный подросток устроил смертельное ДТП с участием двух легковушек и одной фуры в Комсомольском районе Чувашии. Об этом сообщалось на сайте регионального Следственного комитета.

Как удалось установить следователям, вечером 17 августа 17-летний подросток отправился со своими друзьями кататься на чужом автомобиле в пьяном состоянии. В результате водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик, который, в свою очередь снес пропускавший его автомобиль. В результате водитель последнего погиб.