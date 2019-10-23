«Их допекли»: что привело к кровавой битве фермеров в Ростовской области

В Орловском районе Ростовской области правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в хуторе Чернозубове, в результате которой погибли пять человек. Им оказался 39-летний местный житель. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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«Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток», — заявили ТАСС в ведомстве.

По предварительным данным СК, трагедия произошла 22 октября 2019 года. Тогда местные жители устроили перестрелку в результате конфликта, возникшего из-за земель для выпаса скота. Пятеро человек погибли, двоих доставили в реанимацию. Еще трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении — следствие объявило их в розыск.

Как сообщили порталу 161.ru в ГУВД Ростовской области, в разборке принимали участие около 15 человек. Установлено, что в перестрелке погибли Арби, Идрим и Ислам Бациевы, а также Зураб Дакишвили. Личность пятой жертвы пока не уточняется.

Среди раненых, доставленных в ЦРБ Орловского района: Адлан Бациев и Балауди Хусиханов.

После ЧП на место происшествия прибыли глава района, сотрудники ФСБ и следователи. В Орловский район также были направлены два вертолета с бойцами ОМОН и СОБР. На кадрах с места преступления, опубликованных СК по Ростовской области, видно, что на месте разборок лежат несколько гильз, рожок от автомата и черная бита. Также там фигурируют следы крови.

Следственным комитетом по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск остальных участников преступления продолжается.

По данным местных СМИ, к перестрелке привел зародившийся еще весной 2015 года конфликт двух семей — Бациевых и Дакишвили. Последние возглавляют кооператив «Новоселовский», который находится в хуторе Камышевке Орловской области. Тогда один из членов семьи Дакишвили узнал, что Бациевы взяли кредит у «Новоселовского» на невыгодных для кооператива условиях, и решил подать в суд на двух братьев — Арди и Идриса Бациевых. Процесс он выиграл.

Помимо финансовых вопросов семьи несколько раз судились из-за претензий на земельные угодья для выпаса скота — Бациевы якобы приобрели участок, однако не успели оформить на него документы, поэтому Дакишвили свободно использовали этот участок, пишет портал «Life».

Знакомые семей в свою очередь утверждают, что поводом для разборок также стало то, что Дакишвили якобы обманули Идриса Бациева. Мужчина почти 15 лет проработал в совхозе «Новоселовский». Затем его преобразовали в одноименный сельскохозяйственный производственный кооператив. В середине 90-х практически всем работникам кооператива выделили паи (участки земли для ведения хозяйства — «Газета.Ru»). Однако Бациев по каким-то причинам свой участок не получил.

Между тем ростовский журналист Сергей Резник, который уже несколько лет наблюдает за конфликтом между семьями, утверждает, что Бациевы имеют связь с правоохранительными органами. Их оппоненты Дакишвили якобы неоднократно получали угрозы. Произошедшее 22 октября репортер назвал рейдерским захватом.

«Приезжали автомобили полиции с номерами соседних регионов. Я этих парней знаю, они абсолютно адекватные и доброжелательные. Но, видимо, их допекли, и есть предел. Знаю, что сами никогда не напали бы. Видео годичной давности есть, когда деятель на собрании членов кооператива кого-то, а точнее, всех пересажать грозится. В общем, выпустили там из-под контроля ситуацию, точнее, контролировали ее в одну только сторону. Все как всегда: рейдерский захват под прикрытием погон», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Такую версию подтверждают и сотрудники кооператива. Они рассказали РИА «Новости», что «Новоселовский» подвергается атакам не только со стороны выходцев с Северного Кавказа, а также сотрудников администрации района. «В их числе — Бациевы. Пытаются банкротить колхозы, а потом скупают их. Причем действуют всеми способами: административными, коммерческими и криминальными. Хотят развалить СПК, забрать землю себе. Мне кажется, Бациевы приехали, чтобы целенаправленно убить председателя колхоза», — поделился собеседник агентства.

Источник 161.ru в свою очередь отмечает, что 22 октября Дакишвили приехали на встречу без огнестрельного оружия. Когда же завязалась драка, члены семьи отобрали оружие у Бациевых и начали стрелять из него.

Между тем, по словам раненого Балауди Хусиханова, изначально Бациевы ехали на «стрелку», чтобы просто поговорить — без драк и стрельбы. Он утверждает, что по приезде Дакишвили сразу достали биты и начали избивать Бациевых. Потом к месту происшествия стянулись другие члены семьи Бациевых — в итоге началась стрельба.

Тем временем глава Орловского района Ростовской области опровергает версию о многолетней вражде между семьями. «В течение последних 10 лет никаких обращений ни от одной семьи не было. Ни одна семья не подавала против другой семьи заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру. Были некоторые разногласия между СПК «Новоселовским» и одной из семей. Они решались в рамках закона, и по ним есть судебные решения. Это первый раз, когда ситуация вышла из-под контроля», — заключил чиновник.