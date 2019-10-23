Чума в колбасе: россиян предупредили об угрозе

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был зафиксирован в варенной колбасе «Бутербродная», привезенной в Челябинскую область. Этот случай — первый с начала 2019 года в этом регионе, сообщили в Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории.

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Как заявили в челябинском управлении Россельхознадзора, зараженная продукция была произведена на заводе «Итера», расположенном в городе Балабаново Калужской области. После того, как в сырье был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней, предприятие немедленно отправило предупреждение в Челябинск, куда 11 октября завезли 285,6 кг готовой продукции.

Проведенные в челябинских ветеринарных лабораториях анализы подтвердили наличие вируса. Как уточнили в Россельхознадзоре, в настоящий момент зараженная продукция может находиться в 136 торговых точках.

«Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции. Предприятиям вручено предписание с указанием ожидания решения о порядке и месте уничтожения данной продукции», — сообщили в ведомстве. Специалисты также обратились к населению Челябинской области с просьбой оповещать их о продукции завода «Итера», замеченной на полках магазинов.

После инцидента с выявлением генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) предприятие «Итера» в Калужской области приостановило работу по выпуску колбасных изделий, сообщили ТАСС в комитете ветеринарии при правительстве региона. Специалисты планируют предпринять меры по недопущению распространения вируса.

Кроме того, вся партия продукции была утилизирована.

«Объем выработанной 7 октября партии готовой продукции, в пробе которой обнаружен фрагмент генетического материала вируса АЧС, составил более 4 тыс. кг. Часть продукции была направлена в Смоленскую, Тверскую, Ростовскую, Кемеровскую области и Краснодарский край», — заявили в комитете, уточнив, что намерены выследить и уничтожить все остатки зараженной колбасы.

В настоящее время производство готовой продукции на предприятии не осуществляется до момента проведения всех необходимых мероприятий. На период проведения внеплановой проверки карантин на предприятии вводиться не будет, подчеркнули специалисты. Такое решение связано с тем, что на заводе не осуществляется содержание и убой свиней.

Как удалось установить экспертам ветеринарной службы Калужской области, сырье для зараженной продукции поступило на завод из Белгородской, Тверской областей и Мордовии. Тем не менее власти регионов уже опровергли присутствие заразных и иных болезней на территории своих предприятий-производителей, а также поставщиков.

Отметим, что африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) опасна летальным исходом только для животных. У человека она может проявиться в виде лихорадки, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. Вирус легко распространяется из-за высокой способности проникать в живые организмы и может проявиться в любое время года.

При этом вакцины и лекарств от АЧС не существует – в случае выявления вируса скот просто уничтожают для предотвращения распространения заболевания.

%Ранее, в апреле 2019 года, Россельхознадзор совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали 20 тонн зараженного мяса, незаконно ввезенного с территории Украины.

После досмотра была установлено, что в автомобиле находились пакеты со свиным шпиком, мешки и пакеты с мясом свинины, а также готовая мясная продукция. При этом вся продукция была без маркировки, а документация о ее ветеринарно-санитарном состоянии и эпизоотическом благополучии заводов-производителей отсутствовали.

«Специалистами Управления были отобраны 2 пробы свинины и 2 пробы колбас для проведения исследований на африканскую чуму свиней. По результатам исследований в одной из проб колбасы копченой обнаружен генетический материал вируса АЧС», — сообщили в Россельхознадзоре. В тот же день вся конфискованная продукция была уничтожена.

В феврале 2019 года еще одна партия колбасы, зараженной вирусом африканской чумы, поступила в продажу в Забайкальском крае и Бурятии. Как сообщили в Россельхознадзоре, она была завезена из Монголии, где вспышка АЧС была зарегистрирована в декабре прошлого года.

По данным ведомства, колбаса продавалась в одном из магазинов Петровска-Забайкальского. Кроме того, зараженные мясные изделия также были выставлены в торговых точках Бурятии, где успели продать 2,7 тонн, сообщает Амурская служба новостей. Позже специалисты провели изъятие всей продукции из магазинов.