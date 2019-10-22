Изнасиловал на автостоянке: сколько дали убийце школьницы

Забайкальский краевой суд отправил на пожизненное заключение в колонию особого режима 45-летнего Алексея Фирулева, которого признали виновным в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы. Также злоумышленника обязали выплатить моральную компенсацию родственникам погибшей в размере 5 млн рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Реклама

Психиатры признали Фирулева вменяемым и отдававшим отчет своим действиям. Вину мужчина не признал и заявил, что будет добиваться смягчения приговора. По данным портала ZAB.ru, потерпевшая сторона также осталась не довольна постановлением суда. «Приговор не удовлетворил. Пожизненное. Но он-то будет жить, а ребенка моего уже не вернуть. Это огромная трагедия для всей нашей семьи», — пояснила мать убитой школьницы Ксения Карташова.

Как установил суд, трагедия случилась в октябре 2018 года. 19 октября школьница ушла на занятия и пропала. Родственники в тот же день обратились в правоохранительные органы — было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В поисках пропавшего ребенка приняли участие более тысячи человек, в числе которых были волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. В итоге 23 октября тело пропавшей школьницы нашли на автостоянке.

По подозрению в убийстве сразу задержали сторожа. Следователи провели обыск в его квартире. Там они обнаружили мобильный телефон ребенка. После этого мужчину отправили под арест.

Ранее всю страну потрясла жуткая история убийства ребенка в Саратове. Там 9 октября в 07.30 (06.30 мск) девятилетняя девочка вышла из дома и отправилась в школу на 2-м Магнитном проезде. Однако на уроках она так и не появилась, после чего ее мать сразу же позвонила в полицию.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», правоохранители в тот же день приступили к поиску. К ним присоединились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Спустя время телефон девочки нашли недалеко от гаражного кооператива в Кировском районе — он лежал в мусорном баке на территории расположенного рядом старого аэропорта. Там же обнаружили и сменную обувь пропавшей.

Спустя два дня тело девочки нашли в гаражном массиве Кировского района — недалеко от ее дома. Вскоре был задержан подозреваемый в совершении убийства малолетней — 35-летний Михаил Туватин. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство».

В ходе допросов обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах трагедии. Он рассказал, что несколько месяцев назад нашел заброшенный гараж и решил присвоить его себе, заменив замки. В день убийства мимо постройки прошла школьница. Она спросила у Туватина, кому принадлежит гараж. В итоге мужчина испугался, что девочка раскрыла его махинацию, и принял решение убить ее.

«Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаражей. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда», — пояснил предполагаемый злоумышленник в ходе следственного эксперимента.

Между тем известно, что криминалисты не зафиксировали на теле девочки следов сексуального насилия. На допросе Туватин заявил, что раскаивается в том, что совершил.

Через неделю после громкого убийства региональные СМИ сообщили, что ни один из местных адвокатов не готов представлять интересы предполагаемого злоумышленника в суде. Известно, что на счету у Туватина несколько судимостей: ранее он был признан виновным по делам о разбое, кражах и изнасиловании. В 2001 году он отделался штрафом за мелкое хулиганство, а в 2004 году привлекался к уголовной ответственности за взлом и воровство — общая сумма награбленного составила около 36 тыс. рублей. Кроме того, в 2011 году мужчина осудили за изнасилование и кражу имущества.

Теперь Туватину грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

Между тем спустя несколько дней после трагедии мать убитой девочки Елена Киселева обратилась к россиянам. Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Я сделала для себя колоссальный вывод. Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту. <...> Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — сказала саратовчанка.