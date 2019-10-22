Редкая болезнь: найденная в Орле девочка оказалась не «маугли»

11-летняя девочка из Орла, которую СМИ окрестили «маугли», жила в благополучной семье вместе с семью братьями и сестрами, сообщили в региональном Следственном комитете. Ведомство опровергло информацию СМИ о неблагоприятных условиях проживания ребенка.

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Отмечается, что семья никогда не стояла на учете у социальных работников. Тем не менее в последнее время матери девочки приходилось тяжело: летом 2019 года от онкологического заболевания скончался ее супруг, в связи с чем орловчанка была вынуждена заботиться о детях в одиночку.

Из-за нехватки денег пятеро несовершеннолетних были временно помещены в школу-интернет, трое остались с матерью — в том числе и вышеуказанная девочка. «Страдающую редким генетическим заболеванием девочку, нуждающуюся в специализированном уходе, женщина отказалась помещать в учреждение для детей с ограниченными возможностями, так как полагала, что без материнской заботы состояние ребенка ухудшится», — пояснили в региональном СК.

В итоге семья была вынуждена переехать в арендованную квартиру, но женщина все равно думала о приобретении собственного частного дома. В итоге она присмотрела жилплощадь в Дмитровском районе Орла и отправилась туда, взяв с собой необходимую сумму для покупки. Однако неизвестные злоумышленники украли у орловчанки деньги. Она обратилась в полицию, в связи с чем Следком возбудил дело.

Правоохранители приехали на квартиру к семье для допроса потерпевшей и обнаружили там больную 11-летнюю девочку — они отвезли ее в ближайшее медучреждение, так как ей требовалась помощь.

В итоге ребенка перевели в инфекционное отделение НКМЦ им. З.И. Круглой в Орле. Врачи из учреждения рассказали, что малолетняя пациентка скорее похожа на 5-летнего воспитанника детского сада, передавало издание «ОрелТаймс». Кроме того, она якобы перемещалась исключительно на четвереньках и не умела говорить, а только выла и гавкала.

Также девочка все время пыталась спрятаться от сотрудников учреждения: сползала с кровати на пол и бежала в угол, где сворачивалась в «клубок». «Столовыми приборами пользоваться не умеет. На еду накидывается. Быстро проглатывает, срыгивает и вновь пытается съесть. Зрелище не для слабонервных», — пояснял один из работников больнице «ОрелТаймс».

Главный врач больницы Людмила Крылова в свою очередь назвала предварительный диагноз. «На лицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена. Сейчас врачи продолжают обследование. В дальнейшем предстоит большая работа с психиатром», — пояснила она.

Ранее родители девочки регулярно возили ее на обследование в клиники — в том числе в столицу. Однако даже лечение в Москве не помогало ребенку, рассказал 21 октября уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков РИА «Новости». По его словам, генетическое заболевание, зафиксированное у несовершеннолетней, не дает ей возможности развития.

Омбудсмен выразил недоумение появившейся в СМИ информацией о том, что мать жестоко обращалась с дочерью, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство. Представитель орловского Следкома Юлия Дорофеева так объяснила резкую реакцию врачей: «Когда девочка попала в больницу, при ней не было ни документов, ни мамы, которая могла пояснить, в каком состоянии находится ребенок. И СМИ ярлыки повесили, обозвали ее «маугли», не разобравшись, что с девочкой».

Она также пояснила, что истощение, зафиксированное врачами у ребенка, наступило в результате продолжительной генетической болезни. По данным регионального СК от 22 октября, врачи оценивают состояние девочки как стабильное.

Ведомство возбудило дело против органов системы профилактики Орла по статье 293 УК РФ «Халатность». На время следствия у матери девочки забрали всех детей и поместили в специализированные учреждения.

В свою очередь центральный аппарат СК РФ контролирует ход расследования: назначены необходимые судебные экспертизы, правоохранители допрашивают родственников и знакомых семьи.