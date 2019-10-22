«Происходят страшные вещи»: как защитить детдомовцев

Под прицелом каждый

Минпросвещения предлагает обязать всех сотрудников детских домов проходить психологическое обследование при приеме на работу. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов 21 октября. Он предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.

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Инициатива подразумевает повышение требований к соискателям при приеме на работу в детские дома. Причем нововведение будет касаться не только воспитателей и учителей, но и всех остальных сотруднbков учреждений: в том числе поваров, нянь, уборщиц и охранников.

Сейчас при приеме на работу в учреждение для детей-сирот соискатель обязан предоставить справку из психоневрологического диспансера (ПНД). При обязательном психологическом обследовании врач выяснит, насколько соискатель готов работать с детьми-сиротами и хватит ли ему квалификации и знаний для этого.

Инициатива также предполагает, что все сотрудники учреждений для детей-сирот буду повторно проходить подобное обследование не реже, чем один раз в три года.

Если во время работы сотрудник детского дома не прошел повторное психологическое обследование или эксперт постановил, что человеку не стоит продолжать работать с детьми, то работодатель отстраняет его от работы. Сотрудник может обжаловать заключение эксперта.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что работники детских домов несут особую ответственность за сохранение жизни, здоровья и воспитания детей-сирот.

«При этом круг общения детей не ограничивается педагогическими работниками организаций ‎для детей-сирот, постоянно находящимися с воспитательной группой детей, ‎в непосредственный контакт с детьми вступают также работники из числа обслуживающего персонала, например, повар, водитель, охранник», – отмечается в документе.

Авторы законопроекта считают, что власти обязаны обращать особенное внимание на «морально-нравственные качества ‎или психологические проблемы» лиц, которые работают с детьми-сиротами, поскольку они могут круглосуточно находится рядом с воспитанниками.

Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу, после чего будет сформирован его окончательный текст. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Инициатива была впервые предложена еще в декабре прошлого года. Тогда в уведомлении к проекту сообщалось, что на начало 2018 года в России функционировала 1341 организация для детей-сирот, в том числе 461 – образовательные, 153 – медицинские, 719 – оказывающие социальные услуги, 8 – некоммерческие. Всего в этих организациях жили и обучались 73,1 тыс. детей-сирот.

Арестованы спустя 12 лет после преступления

15 октября в Невский районный суд Петербурга вновь поступило уголовное дело в отношении фотографа Александра Брыкова, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Пострадавшими от действий Брыкова стали бывшие воспитанники детского дома №10, ныне — «Центра для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей №8».

Уголовное дело было отправлено в прокуратуру для уточнения обвинительного заключения. Адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевшего Якова Яблочника, пояснил, что статьи обвинения остались прежними. Прокуратура лишь конкретизировала описание деяний, уточнив, какие именно насильственные действия сексуального характера совершал фигурант дела.

28-летний Яков Яблочник является одним из главных свидетелей по делу Брыкова. Несколько лет назад он опубликовал в сети открытое письмо, в котором рассказал, что в 2005 году учительница из детдома привела его и еще одного воспитанника на квартиру к Брыкову на Ленинском проспекте.

Женщина сама нашла в газете объявление о том, что для съемок требуются мальчики в возрасте до 17 лет. Друг Яши двухчасовой «кастинг» не прошел, а вот его самого Брыков согласился снимать, а затем склонил к интимной близости.

Яблочник рассказал, что к ним в детдом могли свободно приходить мужчины и прямо на глазах воспитателей уводить мальчиков в укромные места. «Когда мне было 13 лет, к нам стал приходить бывший выпускник детдома, который сейчас работает в социальной гостинице «Мечта». Сначала он уединялся с 11-летним Русланом. Потом со мной», – рассказал он.

Другие бывшие воспитанники детдома также выступили свидетелями, однако сделали это анонимно.

В конце апреля 2017 года по обвинению в сексуальном насилии над детьми были задержаны и арестованы сразу пять человек, связанных с интернатом. Одним из них стал 70-летний Станислав Виноградов, который был награжден званием «Заслуженный учитель России» в 2008 году. На момент задержания мужчина работал методистом в 565-й школе.

В рамках дела также были арестованы старший воспитатель и бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, сотрудник социальной гостиницы для сирот «Мечта» Кирилл Покалюк и два выпускника детдома. Кроме того, СК подозревает бывшего директора детского дома Наталью Федорову в том, что она не отреагировала на сообщения о насилии над воспитанниками учреждения. В отношении всех этих людей до сих пор продолжается следствие.

«Никто не узнает, что произошло в детском доме»

Первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что воспитанники детских домов являются самыми незащищенными гражданами.

«Если ребенок из детского сада может сказать маме, что у него плохой воспитатель, то ребенок из детдома не всегда может донести это до кого-то из взрослых. Дело не только в том, что у них нет родителей, такие дети имеют свои психологические особенности: например, зачастую у них нет привязанности к взрослым людям или они не могут в разговоре со взрослыми людьми сформулировать свою проблему. Все эти особенности воспитанников детских домов должны понимать воспитатели и няни, которые работают с ними», – пояснила Зимова.

Она поддерживает инициативу Минпросвещения, поскольку, по ее словам, справка из ПНД носит формальный характер:

«Если человек не состоит на учете в ПНД, то ему могут задать пару вопросов и очень легко выдать этот документ. А психологическое обследование призвано выяснить, готов ли соискатель работать с детьми-сиротами».

Специалисты также отмечают, что у детей-сирот должна возникать привязанность к своим воспитателям, если нет возможности устроить их в семьи. Дело в том, что у каждого ребенка в жизни должен быть значимый взрослый, пояснила Зимова. В связи с этим требования к сотрудникам детских домов должны быть высокими.

Председатель правления общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер также считает, что инициатива правильная, однако, к сожалению, она не принесет пользы на практике. Дело в том, что в России не существует общественного независимого контроля за детскими домами – никто не знает, что происходит в стенах этих учреждений, пояснил правозащитник.

«А происходят страшные вещи: сексуальное и физическое насилие со стороны сотрудников, а также со стороны взрослых воспитанников детских домов к младшим детям. Любую справку и заключение эксперта можно подделать. Вы думаете, если человек имеет педофильские наклонности – он их не проявит? Конечно, проявит, но об этом никто не узнает или узнают слишком поздно. Эта инициатива правильна, но в условиях закрытости она не поможет», – сказал он «Газете.Ru».

Альтшулер уверен: для того, чтобы законопроект Минпросвещения имел смысл, в России необходимо принять закон об общественном контроле детских интернатов, чтобы правозащитники, которых назначает ОП РФ, смогли без предупреждения посещать детские интернаты, проверять документацию, разговаривать с детьми и сотрудниками.