Алкоголь и измены: как экс-полковник свел счеты с любовником жены

63-летний полковник полиции в отставке застрелил мужчину, который якобы приходился любовником его 38-летней супруге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеканал опубликовал фотографию предполагаемого злоумышленника, отметив, что его зовут Владислав Пименов. Однако в материале ведомственной газеты «Петровка 38» этого же человека называют Вячеславом Пименовым. У экс-сотрудника МВД также есть одноименная страница в Facebook.

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Трагедия произошла в районе Восточное Измайлово в начале октября. По предварительным данным, бывший правоохранитель вернулся домой после работы и застал жену в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между супругами вспыхнула ссора — женщина позвонила знакомому семьи, чтобы тот приехал и успокоил полковника в отставке. Между тем Пименов давно подозревал, что его жена вступила в отношения с этим мужчиной, а звонок лишь подтвердил его опасения. Когда приятель прибыл на место происшествия, между ним и экс-правоохранителем завязалась драка.

Избитый Пименов закрылся в ванной, умылся и, решив отомстить обидчику, вышел к супруге и товарищу с наградным пистолетом в руках, пишет РЕН ТВ. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, за что получил удар по лицу от соперника. В итоге экс-полковник выстрелил в ногу оппонента, задев артерию — в результате мужчина скончался от потери крови.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против полковника в отставке, сообщает телеграм-канал «112». В свою очередь знакомые рассказали, что между парой регулярно возникали конфликты на почве ревности — в частности соседи подозревали, что 38-летняя женщина имеет отношения с кем-то, помимо своего мужа.

Газета «Петровка 38» отмечает, что Пименов вел активную общественную деятельность. «Четыре года назад полковник внутренней службы вышел в отставку. За время службы он был награжден орденом «За службу России», различными ведомственными медалями, нагрудными знаками и почётными грамотами. После выхода на пенсию два года работал советником государственной гражданской службы РФ 2-го класса ФМС России. <...> Даже баллотировался в депутаты муниципального образования района Северное Измайлово города Москвы. А с 2014 года трудится помощником руководителя аппарата одной из политических партий», — говорится в материале издания.

Не менее ужасающая трагедия произошла на Урале. Там, по версии следствия, 50-летний челябинский депутат местного собрания Азат Зарипов убил свою 32-летнюю супругу Елену из-за подозрений в измене.

По признанию чиновника, на преступление его натолкнуло странное поведение жены: в частности в последние месяцы она стала оскорблять его, отказывала в интимной близости, а также поставила пароль на телефон. Кроме того, женщина ввязалась в финансовую пирамиду, потому что считала, что ей не хватает заработка мужа.

«Она стала общаться со многими мужчинами. Также увлеклась интернет-трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам. На почве ревности психовал, и злоба копилась», — сообщил депутат, передавал портал Ura.ru со ссылкой на протокол допроса.

За день до трагедии Зарипова заявила, что намерена забрать детей и уехать жить к другому мужчине — по словам чиновника, это был некий Антон из Новосибирска, который еще в июне 2019 года признался его жене в любви.

В гневе 50-летний уралец поехал к родителям жены и рассказал им о случившемся. Отец Зарипов решил узнать версию произошедшего дочери и позвонил ей, но та лишь нагрубила пенсионеру и бросила трубку. После этого депутат пошел в гараж к своему другу и, употребив там несколько бутылок пива, вернулся домой.

Супруга стала оскорблять чиновника в нецензурной форме. Разозлившись, Зарипов пошел в кладовку, взял ружье и направился в спальню, где на кровати лежала жена. По словам мужчины, в этот момент за ним бежал 11-летний сын и просил остановиться с криками: «Папа, папа, не надо!».

Далее, по версии Следкома, депутат подошел к жене и приставил ружье к ее животу — женщина успела отодвинуть оружие, в связи с чем первый выстрел попал ей в бедро. После этого прозвучал последний, смертельный выстрел. В комнату прибежали дети — они увидели, как отец щупает пульс матери и уходит из дома. «Изначально желал ей смерти, этого и добился. Также понимал, что совершаю убийство в присутствии детей», — заявил обвиняемый в ходе допроса, сообщает 74.ru.

После этого мужчина сразу позвонил отцу Зариповой и сознался в содеянном. Суд избрал для чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В это же время в Сети была опубликована переписка погибшей с тем самым Антоном из Новосибирска, о котором говорил на допросе депутат. Ее предоставил сам сибиряк.

Он также отметил, что общался с 32-летней супругой Зарипова только в соцсетях, а впервые увидел ее в гробу на похоронах, которые состоялись 22 августа. «Мы познакомились в апреле, когда Лена стала заниматься трейдингом. Она говорила, что хотела уехать ко мне, так как муж неоднократно в течение двух лет ей угрожал и говорил, что перережет семью. Всегда был злой, вечно что-то не нравилось», — пояснил мужчина порталу 74.ru.

По словам новосибирца, за несколько минут до смерти жена чиновника переписывалась с ним — она смотрела из окна, как пьяный супруг в гневе идет в сторону их дома и писала знакомому из сети о том, что боится последствий, после чего перестала отвечать на сообщения знакомого. «Я переживаю, Ленусь. Малыш, у меня плохие мысли в голове», — писал новосибирец, но ответа так и не получил — супруга чиновника погибла.