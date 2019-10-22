Резня в Новой Москве: четверо ранены, двое убиты

В московском регионе полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, преступление произошло в деревне Дудкино в Новой Москве утром 22 октября.

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По предварительным данным, подозреваемый пришел в дом к своим знакомым и попросил у них деньги в долг. Ему отказали — и тогда мужчина пришел в ярость и набросился на людей с ножом. В результате 56-летний мужчина и 20-летняя девушка скончались на месте. Преступника пытались задержать очевидцы, однако он ранил еще четверых человек и сбежал. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах передают, что подозреваемый страдал наркозависимостью и систематически находился в неадекватном состоянии.

Преступника задержали по горячим следам. В сети появилось его фото. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, подозреваемого зовут Сергей Сазонов, ему 26 лет. Теперь мужчине грозит наказание по уголовной статье за убийство.

Ранее в Удмуртии полицейские задержали рецидивиста, которого подозревают в нанесении ножевых ранений троим посетителям кафе в Ижевске. По данным регионального МВД, инцидент произошел поздней ночью 20 октября. Подозреваемый встретил в кафе свою бывшую сожительницу, между мужчиной и женщиной возникла ссора.

«Трое посетителей, в компании которых находилась женщина, начали защищать ее. В результате злоумышленник нанес им ножевые ранения самодельным ножом, который имел при себе», – сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый сам позвонил в скорую помощь. После задержания в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

19 октября в Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. По данным пресс-службы городского управления МВД, около 6.00 утра в субботу старший сержант УВД на Московском метрополитене патрулировал территорию и в подуличном переходе рядом со станцией метро «Савеловская» увидел мужчину, который по всем признакам был пьян. Полицейский подошел к гражданину и попросил его предъявить документы, однако тот отказался и повел себя агрессивно: выхватил нож и бросился на правоохранителя.

В сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали преступление. Подозреваемый ударил старшего сержанта ножом, на помощь вскоре подоспели сотрудники правоохранительных органов. Мужчина пытался сбежать, однако его задержали. Пострадавшего полицейского доставили в больницу с проникающим ранением груди.

Как выяснилось, задержанному 28 лет. По предварительной информации, он был пьян — мужчина возвращался домой после ночной гулянки. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). По этой статье мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

21 октября московский суд арестовал подозреваемого. Что касается пострадавшего, то в настоящее время его жизни ничего не угрожает, он находится на лечении в одной из городских больниц. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Этим летом в Красноярске по подозрению в детоубийстве был задержан местный житель, который находился под действием наркотиков и алкоголя. Как рассказали следствию и журналистам очевидцы, 15 августа 44-летний мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою четырехмесячную дочь. Младенец скончался от полученных травм. Вскоре мужчина был задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его расследование взял на контроль председатель СК РФ.

По словам соседей, семья является неблагополучной, а сам мужчина не только пил, но и принимал наркотики. Из квартиры часто были слышны скандалы и крики женщины. Родители ребенка не работали и жили только на детское пособие. По данным СМИ, в семье трое детей, однако старшего ребенка изъяли органы опеки – на момент преступления он с родителями не жил. Соседи также утверждают, что мужчина ранее грозился выбросить из окна и второго ребенка, которому 1 год 3 месяца, но мать детей остановила его.