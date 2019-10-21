Деньги за жизни: из-за кого гибнут пассажиры автобусов

Жажда денег обернулась смертью пассажиров

13 пассажиров микроавтобуса из Тверской области погибли в ДТП — вина за произошедшее лежит на местных бизнесменах, считают в региональном СК. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняются учредитель и директор компании, осуществляющей пассажирские перевозки, глава другой организации, отвечающей также за общественный транспорт, и один индивидуальный предприниматель. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, ведомство готовит обвинительное заключение.

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Трагедия произошла 5 октября 2018 года. В тот день неподалеку от села Некрасово ехал микроавтобус. За рулем находился мужчина, который, по версии следствия, был в крайне болезненном и утомленном состоянии из-за того, что работодатель лишил его положенного междусменного отпуска. Из-за нехватки сна водитель допустил столкновение с другим пассажирским автобусом. Помимо невыспавшегося водителя, погибли 12 пассажиров микроавтобуса – и лишь один выжил и был госпитализирован. В другом автобусе пострадали водитель и пассажир, которых увезли в местную больницу.

В ходе расследования выяснилось, что привлеченные к уголовной ответственности бизнесмены создали десять организаций по перевозке пассажиров: в них они не трудоустраивали сотрудников официально, экономили на инструктировании персонала, разрешали водителям хранить транспортное средство около своего дома, а также выдавали им поддельные документы.

Хоть организаций и было десять, всеми ими управляли эти четыре человека, между которыми были распределены «преступные роли», отметили в Следкоме. Главным фигурантом стал индивидуальный предприниматель — это он назначил всех обвиняемых руководителями компаний.

Единственной женщине в этом коллективе бизнесмен поручил вести финансовое сопровождение всех фирм — в частности, она должна была придавать законность документам из бухгалтерии. Другие отвечали за контроль над медработниками организаций и водителями.

Во время следствия все фигуранты противодействовали правоохранителям, пытаясь повлиять на свидетелей и потерпевших. Также они уничтожили многие документы и предметы, которые имели значение для Следкома, а ведомству пытались отдать поддельные бумаги о трудоустройстве и проведении инструктажей с водителями. На сайте ведомства отмечается, что более десять свидетелей меняли свои показания во время общения со следователями. Несмотря на это ни один из бизнесменов вину не признал.

Сотни россиян гибнут в автобусах

По статистике ГИБДД, в 2018 году произошло более 5,7 тыс. ДТП с участием автобусов — это на 2,4% больше, чем годом ранее. В 62 случаях водитель находился в нетрезвом состоянии. В результате аварий погибли 268 пассажиров, а пострадали – 8,8 тыс.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в 2018 году более 1,8 млн разного рода нарушений в организациях, предоставляющих услуги общественного транспорта. В частности было обнаружено около 160 тыс. сломанных автобусов, из которых в 5,7 тыс. были проблемы с тормозами или рулевым управлением.

Более 3 тыс. нарушений выявлено в режиме труда и отдыха водителей. В 550 тыс. случаях водители превышали скоростной режим, а в 100 тыс. — игнорировали правила перевозки пассажиров.

Также 553 раза в общественном транспорте из-за несоблюдения норм подвергались опасности дети. А 2,5 тыс. водителей муниципальных автобусов и вовсе попались сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде.

«Норм очень много, но их никто не соблюдает»

Риск аварий снижается, если продолжительность рабочего времени водителя не составляет более 40 часов в неделю, гласит приказ Минтранса №15, который регламентирует режим работников общественного транспорта. Таким образом, если водитель находится за рулем пять дней в неделю, а два отдыхает, то за день смена не может длиться больше восьми часов. При графике в шесть рабочих дней ехать более семи часов нельзя.

В мае 2018 года приказ Минтранса подвергся редакции, в соответствии с которой каждый водитель, управляющий автомобилем более четырех часов, должен сделать 15-минутный перерыв.

Гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Андрей Погребняк рассказал «Газете.Ru», что, все водители обязаны проходить инструктаж. «Существует очень много видов инструктажа: вводный, предрейсовый. Вдобавок, если вдруг произошел несчастный случай, инженер по технике безопасности обязан разобрать с водителями детали происшествия во избежание повторения инцидента. На самом деле норм очень много, но их никто не соблюдает, потому что это очень сложно», — сообщил эксперт.

По его словам, контроль за водителями пассажирского транспорта должны также осуществлять медработники, но, если в организации трудятся более ста водителей, то приставить к каждому врача практически невозможно.

«У многих крупных организаций действительно врачи есть, но в большинстве случаев этот пункт не соблюдается. У нас очень много индивидуальных предпринимателей, однако ипэшник вряд ли пойдет в поликлинику перед рейсом»,

— отметил Погребняк.

В том, что водители находятся в неудовлетворительном состоянии за рулем, виноваты не только предприниматели, которые нарушают правила безопасности — гендиректор программы подчеркнул, что некоторые водители намерено работают на нескольких ставках. «Они выполняют не только свою норму, а совмещают, чтобы получить зарплату побольше, то есть чаще всего они выполняют полторы-две ставки. Это и приводит к утомлению, перегруженности», — заключил эксперт.

«Я ни за что не вернусь на должность водителя»

Сами водители в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердили, что все зависит исключительно от компании, которой принадлежит пассажирский транспорт. Так, житель Самары Дмитрий Бетин, выполняющий междугородние рейсы отметил, что его организация все нормы, прописанные в приказе Минтранса, соблюдает.

«Все четко по стандарту: четыре часа отрулил, остановились, перекурили, поменялись и поехали дальше. На инструктажах нам говорят даже, сколько мы должны спать, поэтому никто не переутомляется. Вообще нас консультируют перед выездами регулярно, проверяют. График у всех разный, с учетом расстояний», — сообщил мужчина.

А вот Александр Хоботов, уволившийся год назад с должности водителя в Пензенской области, напротив, жалуется на отсутствие нормативов.

«Когда я работал, не было никакого лимита, никаких нормативов: работали с шести утра и до вечера шесть дней подряд с двумя выходными. Когда я работал водителем еще при СССР, был порядок: четыре дня работаешь с шести утра до двух часов дня, а дальше сменщик за руль садился», — рассказал Хоботов «Газете.Ru».

При этом он отметил, что платили за такую работу в его организации очень мало, в связи с чем возвращаться к такой работе бывший водитель не хочет. «Хозяину было неудобно кого-то еще нанимать — это лишние траты. С другой стороны, я бы и не заработал ничего за полдня – копейки. Когда был молодым, то тогда это было возможно, потому что на здоровье не жаловался, а сейчас я не вернусь ни за что – и физически, и морально тяжело», — заключил житель Пензенской области.