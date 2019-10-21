Задушил из-за гаража: что ждет убийцу девочки из Саратова

Саратовскому убийце Михаилу Туватину предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах убийства на месте преступления. Туватину, ранее уже имевшего судимости, грозит от 20 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Следком также опубликовал видеозапись следственного эксперимента, на котором 35-летний Михаил Туватин рассказал, как произошло убийство. «Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаражей. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда», — сказал мужчина.

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В содеянном он признался еще 11 октября в ходе допроса. Туватин сообщил следователям, что нашел заброшенный гараж, в котором убил девочку, несколько месяцев назад — он решил присвоить его себе, заменив замки.

Как рассказал на допросе убийца, 9 октября мимо постройки прошла школьница — она спросила у мужчины, чей это гараж, так как подумала, что он принадлежит ее семье. По словам Туватина, он испугался, что его план был раскрыт, поэтому затащил девочку в помещение и задушил. Отмечается, что криминалисты не зафиксировали на теле девочки следов сексуального насилия. На допросе Туватин заявил, что раскаивается в совершенном преступлении.

Спустя неделю после убийства стало известно, что никто из адвокатов Саратова не соглашается представлять интересы Туватина в суде. Юристы пояснили, что в итоге суд все равно будет вынужден самостоятельно назначить адвоката мужчине.

Известно, что на счету у Туватина несколько судимостей: ранее он был признан виновным по делам о разбое, кражах и изнасиловании. В 2001 году Туватин отделался штрафом за мелкое хулиганство, в 2004 году – привлекался к уголовной ответственности за взлом и воровство 36 тысяч рублей, а в 2011 его осудили за изнасилование женщины и кражу ее имущества.

Соседи отметили, что знали о криминальном прошлом Туватина, поэтому подозрение после исчезновения девочки пало на бывшего зека.

«Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он, когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет», — рассказал телевидению один из саратовчан.

Неделей ранее СКР опубликовал видео из зала суда, где избрали меру пресечения Михаилу Туватину. На кадрах видеосъемки показано, как в зал суда в сопровождении конвоя проходит предполагаемый — на тот момент — убийца. По ходатайству следствия он был взят под стражу.

Убийство школьницы вызвало волну народного возмущения в Саратове. В ночь задержания подозреваемого местные жители собрались возле автомобиля полиции, где находился задержанный подозреваемый, намереваясь устроить самосуд убийце ребенка. Сотрудникам ОМОН, выехавшим на место происшествия, с трудом удалось удержать толпу от этого шага — чтобы увести его от разъяренных горожан, подозреваемого переодели в полицейскую форму и надели на лицо маску.

Дети нередко становятся жертвами насилия со стороны взрослых преступников. 18 сентября Свердловский суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Николая Агеева, который в 2006 году был приговорен к 16 годам тюрьмы. После досрочного освобождения в 2017 году он успел напасть на несколько ларьков, забить свою знакомую молотком и обокрасть убитую. После он забил до смерти случайного прхожего, а затем изнасиловал и утопил девятилетнюю падчерицу.

В середине августа следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в Приморье. 21-летний отчим забил девочку до смерти, дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, в повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

На следующий же день приговор был вынесен 44-летнему жителю Братска, убившему девятилетнюю школьницу. Он заманил девочку в гараж, где изнасиловал и убил ее. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в заявлении Следственного комитета РФ.

В конце июля житель Забайкалья был приговорен к пожизненному заключению за убийство пасынка. Пьяный мужчина избил пятилетнего мальчика мухобойкой за отказ учиться читать. После этого он также несколько раз швырнул ребенка на пол. По данным следствия, ранее убийца регулярно избивал и свою сожительницу. Суд также признал его виновным в совершении трех краж.