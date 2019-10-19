«По воде несло общежитие»: как прорыв дамбы убил золотоискателей

Число пропавших без вести после обрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края сократилось до шести человек — семерых рабочих спасателям удалось найти живыми. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

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Судьба остальных исчезнувших рабочих остается неизвестной. В настоящий момент работа по ликвидации последствий обрушения приостановлена, однако поиски людей будут вестись круглосуточно.

«Круглосуточно работа поисковой группы и штаба будет вестись, непосредственная работа по ликвидации последствий продолжится утром в 7 утра», — сообщил журналистам председатель правительства края Юрий Лапшин.

В настоящий момент к поисково-спасательным работам на месте происшествия привлечены порядка 300 человек. В работах задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба – они будут поставлять обновленные данные о погибших и пострадавших на протяжении всей ночи. На территории Курагинского района Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в МЧС опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно залитую водой территорию прииска и технику.

По последним данным, погибшими в результате аварии числятся 15 человек – список их имен был опубликован в СМИ. 11 тел уже удалось опознать, сообщил пресс-секретарь главы краевого кабмина Александр Дьяков.

«Семеро красноярцев, Хакасия, Вологодская и Кемеровская область», — уточнил он.

Как сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса, все тела погибших доставят в Красноярск. Расходы по похоронам и оказанию материальной помощи семьям пострадавших и погибших возьмет на себя коммерческая организация, на которую работали сотрудники артели — холдинг «Сибзолото».

В общей сложности на территории общежитий, построенных для рабочих артели, проживали более 70 человек. «Всего было 72 человека в этом месте, которое пострадало, 44 человека спасены, из 44 — девятерым оказали медицинскую помощь, в основном легкая и средняя тяжесть», — заявляли в краевом правительстве.

Согласно данным пресс-службы регионального Минздрава, четверо пострадавших будут перевезены из больницы поселка Курагино в Красноярск, где им будет оказана необходимая помощь.

В то же время выживших, но оставшихся без жилья рабочих артели уже разместили на соседних рабочих участках. Об этом ТАСС сообщил глава поселка Щетинкино Валерий Щекалев, уточнив, что расселение потребовалось примерно двум десяткам человек.

В поселке также были установлены палатки для размещения спасателей и психологов. Другая часть сотрудников экстренных ведомств будет размещена в четырех пустующих квартирах в поселке Щетинкино.

По факту обрушения дамбы Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В рамках расследования красноярском офисе компании «Сибзолото», которая владеет золотодобывающей артелью, были проведены обыски.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела сотрудников. Как уточнил другой источник агентства, задержаний пока произведено не было.

Ранее вопросы к самому сооружению дамбы возникли у главы правительства края Юрия Лапшина: по его словам, она изначально была построена с множеством нарушений. «Работы (по сооружению дамбы — «Газета.Ru») сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — заявил глава правительства РИА «Новости».

Кроме того, как уточнил губернатор региона Александр Усс, обрушившиеся сооружение нигде не было зарегистрировано. Позже его слова подтвердили и в Ростехнадзоре.

«Информация о данной насыпи в территориальном управлении Ростехнадзора отсутствовала», — говорилось в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также подчеркнули, что их специалисты уже побывали на месте происшествия: было установлено, что дамба являлась временным сооружением и носила вспомогательную роль.

Тем не менее, согласно требованиям, информацию о ней компания обязана была предоставить — вместе с расчетом вероятного вреда в случае возникновения аварии на сооружении. Однако сделано этого не было.

Обрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Как сообщал ТАСС источник во властных структурах региона, волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 метров — она снесла два рабочих общежития, в которых находились люди.

Детали случившегося Telegram-каналу Baza рассказал сотрудник прииска Олег Пугачев, который в момент аварии находился на контрольном пункте. По словам мужчины, сначала он просто услышал шум воды, а затем увидел огромную волну, которая несла фургоны с рабочими.

«По воде уже несло общежитие, и там люди кричали: «Помогите!». Вода была очень высокая. Погибло в основном три больших общежития. Одно трехкомнатное, два, по-моему, 9-комнатные были. А сколько в них народу было… В моем общежитии восемь человек было — трое из них точно, говорят, все», — сообщил мужчина.

Еще один выживший рабочий также поделился эмоциями от ЧП с Telegram-каналом Mash. По его словам, все происходившее напоминало землетресение. «Я спал, балок встряхнуло сильно. Посмотрел — там воды очень много, я еле-еле дверь открыл, вышел, побежал оттуда и крикнул, чтобы спасались», — сообщил он.

Как предположил губернатор Красноярского края Александр Усс, причиной прорыва дамбы мог стать износ конструкции плотины.

«Причину пока назвать трудно. Либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора», — заявил губернатор.

Позже Усс добавил, что разрушение плотины мог вызвать и селевой поток, обрушившийся с гор после обильных осадков. По словам чиновника, дамба в этом районе составляет порядка пяти метров высотой, в то время как сам поселок находился ниже водоема. «Несколько балков, в которых проживало около 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к этой трагедии», — сказал губернатор.

После случившегося Росприроднадзор выразил намерение проверить уровень загрязнения реки Сейба. «Есть необходимость сделать забор воды, так как большое количество грунта было смыто. Там могут быть медь и другие компоненты», — пояснил министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.

Кроме того, как оказалось, Росприроднадзор ранее уже находил нарушения в работе артели «Сисим», на участке которой произошло обрушение дамбы. Об этом сообщается в документах на сайте межрегионального управления ведомства по Красноярскому краю и Туве. Характер нарушения не уточняется.

На место ЧП также выехал руководитель Роструда Михаил Иванков. В настоящий момент на золотодобывающей артели готовятся документы для организации страховых выплат. Согласно оценкам Национального союза страховщиков ответственности, размер выплат семьям погибших составит более 25 млн рублей. 21 октября объявлено в регионе днем траура. Во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.