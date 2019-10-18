Слишком много яиц: что угрожает здоровью россиян

Россияне сильно превышают норму потребления яиц. Об этом говорится в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», подготовленном аналитиками Sberbank CIB.

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Согласно документу, в среднем житель страны съедает 280 яиц в год – данный показатель превышает рекомендованную норму в виде 260 яиц на 8%. Кроме того, специалисты зафиксировали, что на протяжении последних 10 лет россияне увеличивают число потребляемых яиц в среднем на 1,0% в год.

Отметим, что жители России, даже соблюдающие рекомендованную норму, потребляют яиц больше, чем люди в других странах. Так, жителям США советуют есть только 240 яиц в год, что на 17% ниже, чем в России. А в Евросоюзе это норма составляет 210 – на 33% меньше российских рекомендаций.

Главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, чем чревато чрезмерное потребление яйца для россиян. «В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя. Особенно людям, которые склонны к избыточной массе тела. Этот продукт рекомендую есть не больше трех раз в неделю»,

— заявил эксперт.

Тем не менее яйцо в той же мере полезно для организма благодаря сбалансированному аминокислотному составу белка, отметил диетолог. «Россияне потребляют так много яиц, потому что они доступны по цене, вкусные. Кроме того, есть много вариантов блюд, которые можно из них сделать. Ну и, конечно, нужно учитывать сформировавшуюся привычку жителей России потреблять яйцо», — добавил главный диетолог Минздрава.

По данным исследования, к 2024 году в России будет производиться 47,7 млрд яиц, что превышает прошлогодний показатель на 6% (44,9 млрд). «Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства. В среднесрочной перспективе мы ожидаем замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде», — сообщили аналитики.

При этом лидерами по поеданию яиц считаются все-таки китайцы: они едят по 300 яиц в год. В связи с этим азиатская страна является общепризнанным крупнейшим мировым рынком яйца, написано в отчете.

Ранее россиян также уличили в чрезмерном употреблении сахара. По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году жители страны съели в два раза больше данного продукта, чем допустимо в соответствии с расчетами Минздрава РФ: так, рекомендованная норма – 24 кг на человека в год, в то время как подушевое потребление в 2018 году составило 39,4 кг.

В ведомстве предупредили, что потребление сахара в большом количество может обернуться серьезными проблемами со здоровьем – такими, как сахарный диабет или ожирение. Это один из самых опасных продуктов, вместе с солью и трансжирами, отметили в Минздраве.

Большая часть сахара, потребляемая россиянами, приходится на готовую выпечку: печенье, вафли и тд. Кроме того, опасную дозу сахара содержат молочные продукты: сырки, йогурты и творожки. При этом в Минздраве сообщили, что блюда с ярко выраженным сладким вкусом вовсе не утоляют голод, а, напротив, только повышают аппетит, из-за чего хочется увеличить порцию сладкого.

Согласно тому же отчету Минсельхоза, в России превышена и норма потребления мяса и мясопродуктов — 73 кг против съеденных в 2018 году 75,1 кг на одного человека. Между тем жители России стали меньше потреблять молокопродукты. В минувшем году при норме в 325 кг россияне съели и выпили 225,2 кг.

В апреле 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова внесла в Госдуму законопроект, который будет регулировать «идеологию здорового питания» в России. «Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию «здорового питания», — заявила вице-премьер, передавал ТАСС.

Она пояснила, что правительством обсуждался вопрос внесения корректировок в проект федерального закона, который касается здорового питания и подхода к СанПиНам. Тогда диетологи страны поддержали данную инициативу.

«Минздрав сейчас борется в этом направлении, предпринимает какие-то шаги, есть программы по бойкотированию соли и снижению уровня сахара в нашем рационе. Если будут приняты серьезные меры, связанные с этим законом о правильном питании, то это только на пользу пойдет нашему населению», — отмечала врач Алла Погожева в разговоре с телеканалом РЕН ТВ. Однако дальше обсуждений в Госдуме законопроект так и не продвинулся.