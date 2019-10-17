Солнце взойдет: погода удивит москвичей

На предстоящей неделе те москвичи, что ненавидят осень и считают ее самым унылым временем года, пересмотрят свою позицию. В столице будет тепло, сухо, солнечно, в середине недели — немного прохладно, но к выходным снова потеплеет. Об этом «Газете.Ru» сообщил центр погоды «Фобос».

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В пятницу,18 октября, циклон будет отходить на восток — дождей не предвидится. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура +12…+14°С, по области +11…+16°С. Ветер западный 4-9 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +7…+9°С, по области +5…+10°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 мм рт. ст..

Этот пятничный день было бы неплохо провести на природе, как и последующие — сейчас она в особенно поэтичном состоянии: с тополей листья облетели, березы еще полыхают золотом, на этом фоне четко прорисовывается зелень елей, а рябины так и просятся в Instagram. Но, увы, рабочее время — работе, а вечером вся эта красота будет уже не видна, так что прогулки на свежем воздухе придется отложить до выходных.

Зато можно воспользоваться преимуществами столичного жителя и вспомнить, что в столице проходит музейная неделя. В пятницу, например, бесплатно работает Государственный музей Маяковского, открытый 19 сентября этого года в квартире, где поэт жил с 1927 года с матерью и сестрами. Это музей-квартира — с подлинной мебелью и воссозданными интерьерами, которые позволяют понять, в какой атмосфере жил самый революционный и самый лиричный поэт первых лет советской власти.

В эту субботу, 19 октября, на западной периферии антициклона в столичном регионе будет сухо и очень тепло — температура на 5-6° превысит средние многолетние значения. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура +13…+15°С, по области +1…+16°С. Ветер южный, 4-9 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +6…+8°С, по области +4…+9°С. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст., это выше нормы.

В такую погоду сидеть дома — преступление. Впрочем, людям с тонкой душевной организацией, которые всю неделю работали как проклятые, закрыться ото всех дома запретить нельзя.

Тем же, кто не перерабатывал на неделе, предлагаем встать с утра пораньше, облиться холодной водой, позавтракать овсянкой и яйцом всмятку и отправиться на прогулку в один из парков Москвы. В Воронцовском, например, будут проводить бесплатную экскурсию под названием «Дары осени», которая пройдет в рамках экологического проекта «Здоровый парк — здоровые люди». Участникам экскурсии расскажут, какие плоды созревают в парке и что с ними можно делать.

В воскресенье, 20 октября, на северо-запад европейской части России, как обещают синоптики, выйдет очередной циклон, и по его южной периферии к Москве направится теплый воздух с Атлантики. Это сохранит температуру выше нормы, а вероятность осадков будет небольшой.

Днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура +13…+15°С, по области +11…+16°С. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +8…+10°С, по области +7…+12°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слегка повышенным — 750 мм рт. ст., — однако для тех, кто приехал в Москву из регионов с континентальным климатом, в частности, с юга Сибири, это норма, так что им должно быть хорошо.

В понедельник, 21 октября, Москва по-прежнему будет ощущать на себе западное влияние — продолжит поступать теплый воздух Атлантики. Среднесуточная температура существенно превысит норму — ждите об этом новостей в топе «Яндекса». Днем облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура +14…+16°С, по области +12…+17°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Ночью облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура +8…+10°С, по области +7…+12°С. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы 749 мм рт. ст.

Во вторник, 22 октября, станет гораздо холоднее из-за воздушных масс с северо-запада — днем облачно, местами кратковременный дождь.

Максимальная температура +6…+8°С, по области +4…+9°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +2…+4°С, по области 0…+5°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст. Одевайтесь теплее — носочки повыше, штанишки подлиннее — и берегите руки, при такой погоде уже нужны перчатки.

В среду, 23 октября, тон погоде в Москве будет задавать антициклон — будет солнечно, без осадков, но по-осеннему прохладно. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +5…+7°С, ночью -2…+3°С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 756 мм рт. ст., это выше нормы.

В четверг, 24 октября, в столичный регион снова начнет поступать теплый воздух. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днём +6…+8°С, ночью +1…+6°С. Ветер южный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет оставаться высоким 753 мм рт. ст.

В конце рабочей недели, 25 октября, в столице будет тепло и сухо. На фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура днем +7…+12°С, ночью +2…+7°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 750 мм рт. ст., но по-прежнему будет превышать норму.