«Мы признательны»: как США помогают ФСБ

Американские спецслужбы недавно предоставили российским коллегам информацию о готовившихся в России терактах, рассказал директор ФСБ Александр Бортников, не уточняя подробностей.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал он во время совещания руководителей спецслужб.

Это ежегодное международное мероприятие, которое в этом году проходило с 16 по 17 октября в Сочи. Туда приехали делегации более чем из 70 государств.

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Бортников отметил, что США и Россия поддерживают связь и обмениваются данными, помогая друг другу в расследовании уже случившихся атак, передает ТАСС. Так, американские силовики помогли России в расследовании готовившегося в Санкт-Петербурге нападения на Казанский собор (2017 год). Россия, в свою очередь, помогла в расследовании нападения во время Бостонского марафона.

«Мы эту работу активным образом проводим, в том числе подключаем к ней и другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока. Эта работа носит комплексный характер», — подчеркнул он.

Вместе с тем он указал, что международные совещания руководителей спецслужб проводятся ежегодно для того, чтобы привлекать к борьбе с терроризмом конкретные компетентные службы. «Польза от этого очень существенная, во всяком случае, мы очень признательны нашим коллегам за тот объем информации, который они представляют нам», — сказал Бортников.

Он также обратил внимание, что российская сторона не остается в долгу, так как предоставляет свои партнерам информацию «по любым проявлениям и угрозам», с которыми сталкиваются сотрудники ФСБ.

Он добавил, что с США у России «всегда были рабочие контакты», которые не зависят от складываемой ситуации в политических отношениях между странами. «Мы всегда подчеркивали, в том числе и американская сторона должным образом относилась к этому, то, что политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной. От этого зависит очень много», — уверен глава спецслужбы.

Кроме того, на совещании, которое проводилось в Сочи, Александр Бортников рассказал, что за 2019 год российские силовики смогли предотвратить 39 терактов. «Нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — приводит его слова РИА «Новости».

Уточняется, что под термином «нейтрализация» применительно к террористам правоохранители подразумевают ликвидацию.

Вместе с тем, по словам Бортникова, была прекращена деятельность 49 террористических ячеек, а также заблокированы счета почти 5,5 тыс. человек, которых силовики подозревают в связи с незаконными формированиями.

Кроме того, были заблокированы около 8 тыс. сайтов «деструктивной направленности». «Ужесточение в нашей стране уголовной ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу», — обратил внимание глава ФСБ.

«Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, <...> а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль», — добавил Бортников, отметив, что террористы стремятся расколоть общество и подорвать доверие граждан к госструктурам на международном уровне.

Отдельно он выделил проблему молодежного терроризма. «В последнее время в ряде стран обострилась проблема «школьного терроризма». Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов», — сказал он.

Директор ФСБ считает, что необходимо формировать у населения негативное отношение к любым проявлениям радикализма.

Отметим, что несколькими днями ранее заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков сообщил, что за 2019 год от действий экстремистов по всему миру погибли 9 тыс. человек, ранения получили более 11 тыс. человек, а от терактов пострадали 70 государств, передавала «Российская газета».