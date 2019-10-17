Напомнила о задании: как школьники зверски избили одноклассницу

На Сахалине в городе Поронайске правоохранители инициировали доследственную проверку по факту избиения учениками школы №2 одноклассницы после уроков. Об этом сообщили в межрайонном отделе Следственного комитета по Сахалинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 октября. В тот день на последнем уроке девочка напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. В результате после уроков одноклассники избили ее.

Доследственная проверка организована по статье 293 УК РФ «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, на территории которой произошло избиение малолетнего ребенка. Делом заинтересовались в отделении МВД России по Поронайскому городскому округу — там запустили проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней девочке.

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Также решается вопрос о постановке на профилактический учет всех участников инцидента, а также привлечении их родителей к административной ответственности по статье 5.35 КаоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Мать девочки рассказала региональному агентству Sakhalin.info, что на ее дочь сразу набросились несколько детей. Ее держали за руки, били по голове и бросали на землю. Кроме того, агрессивные сверстники распотрошили портфель жертвы. В драке участвовали около 8 человек, в то время как остальные дети наблюдали за происходящим.

Когда малолетние злоумышленники разошлись, другие дети помогли девочке собрать вещи и посадили ее в такси. «Как выяснилось, камеры на крыльце не работают, либо нам просто говорят так. Охранник сказал, что видел какой-то кипиш, но он не стал выходить», — рассказала родительница.

Прийдя домой, школьница пожаловалась на головную боль и головокружение.

«В травматологии сказали, что у дочери легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это все безнаказанно пройдет. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдет», — пояснила мать пострадавшей.

Женщина добавила, что на следующий день после инцидента, 16 октября 2019 года, в школе прошло родительское собрание. На нем присутствовали несколько учителей, дети, родители, а также сотрудники подразделения полиции, которые занимаются делами несовершеннолетних.

«Родители ругают детей. Правды сейчас от них не дождешься. Одни говорят одно, другие другое. Непонятно, кто зачинщик. Учителя никак не оправдывают детей, но странно, что директора не было на собрании», — заявила мать избитой школьницы, подчеркнув, что следующее родительское собрание по поводу инцидента состоится 22 октября.

Еще об одном избиении ребенка одноклассниками стало известно 10 октября 2019 года. Оно произошло в Екатеринбурге. Как рассказала изданию E1.ru местная жительница, ее сына избили после уроков — происходящее при этом снимали на камеру зеваки.

«Я, когда увидела видео, просто дар речи потеряла», — рассказала женщина. По ее словам, теперь школьник боится выходить из дома. Мальчик сообщил родителям, что за ним бежали вплоть до квартиры. Когда ребенок закрылся в доме, нападавшие начали стучать по двери, а затем оплевали ее.

После инцидента родительница обратилась в правоохранительные органы — в школу выехали сотрудники ПДН. Другие родители тем временем утверждают, что ребенок сам виноват в том, что с ним произошло. По их словам, он постоянно конфликтовал с другими детьми.

«Этот мальчик долгое время терроризирует весь класс. И то, что это произошло. Это вина взрослых, то есть нас, и в том числе администрации школы, которая никак не реагировала на жалобы наших детей на него», — поделилась с E1.ru одна из возмущенных родительниц.

Хотя семья мальчика отказалась от судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда, полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Изучаются кадры, заснятые на мобильный телефон, с целью определения роли в инциденте каждого из несовершеннолетних.