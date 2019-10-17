Раскол в православии? В России собрали Священный синод

Всеправославное единство может быть нарушено, если другие поместные церкви будут признавать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Священного синода Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

«Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство», – подчеркнул патриарх.

По словам Кирилла, синод был экстренно созван в связи с фактическим признанием ПЦУ Элладской православной церковью. Глава РПЦ также отметил, что решения по этому поводу будут приняты «с полной ответственностью перед верующими людьми, духовенством и епископатом».

Реклама

Элладская церковь признала еще 12 октября право патриарха Константинопольского даровать автокефалию на свое усмотрение. Кроме того, глава ЭПЦ архиепископ Иероним рекомендовал признать украинских раскольников.

Внутри ЭПЦ заявление Иеронима было воспринято неоднозначно – два митрополита Серафима заявили, что Архиерейский собор не признавал автокефалию ПЦУ, поскольку голосования по этому вопросу не было.

В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Патриарх Московский и Всея Руси добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Мировые поместные православные церкви, кроме Константинополя и Эллады, отказались признавать ПЦУ как самостоятельную автокефалию. Сербская ПЦ признала томос как «неудачную попытку Константинопольского Патриархата решить проблему церковного раскола на Украине без общеправославных консультаций и диалога с УПЦ (МП) и РПЦ. Польская православная церковь поддержала предоставление украинскому православию автокефалии, но подчеркнула, что «автокефалия Церкви в Украине должна основываться на догматических и канонических нормах всей Церкви, а не группы раскольников».

В конце весны предстоятель ПЦУ Епифаний признал, что ждал признания от большинства поместных православных церквей в течение трех месяцев после издания томоса, но к настоящему моменту попытки установить контакты с другими православными церквями не принесли видимых результатов.

Тем не менее, новая церковная структура продолжает развиваться — уже в августе существовавшая ранее раскольническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) влилась в состав ПЦУ и официально прекратила свое существование. Отмечается, что в Единый государственный реестр была внесена запись о прекращении деятельности УАПЦ 29 июля 2019 года. Она была присоединена к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви».