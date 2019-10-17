«Пуля в затылок»: на каком языке говорят в эстонской армии

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали учить эстонский язык, если они слабо владеют им. Глава армейской пресс-службы майор Арво Йыесалу сообщил порталу ERR, что изучение государственного языка для этого контингента армейцев теперь обязательно.

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В Минобороны отметили, что эта мера призвана помочь русскоязычным военнослужащим интегрироваться в эстонское общество и укрепить свои позиции в армии. Дело в том, что солдаты, плохо владеющие эстонским языком, сталкиваются с проблемами при обучении, поскольку некоторые курсы ведутся только на государственном языке — например, обучение автовождению.

Курсы эстонского языка существуют в Силах обороны с 2016 года, но до настоящего времени их прохождение было добровольным. В этом году обязательное языковое обучение должны будут пройти около 310 солдат-срочников из примерно 3,5 тыс. призывников, то есть почти 9% от общего числа. Занятия будут проходить дважды в неделю в свободное от службы время.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич считает, что эстонские власти сами создают себе проблемы, подогревая антироссийские настроения в обществе и ущемляя русскоязычное население. В конце концов это может привести к расколу общества.

«Вместо того, чтобы заботиться о лояльности русских, белорусов, украинцев в своей стране, политики сами себе создают проблемы, причем там, где их нет. Значительная часть русскоговорящего населения родилась в Эстонии, многие из них никогда не были в России и именно Эстонию считают своей родиной.

Они готовы защищать свою страну, но вместо понятного им «лево-право» они слышат что-то другое. Это вызывает в них дискомфорт, а дискомфорт в военное время – это пуля в затылок офицера», – пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Межевич напомнил, что в армии Австро-Венгерской республики призывники разговаривали на огромном количестве национальных языков: чешском, словацком, итальянском, польском, украинском румынском и других. При этом основным языком был немецкий.

«В 1914 году, когда началась война, выяснилось, что солдаты и офицеры, которых заставляли говорить не на родном языке, не хотят защищать землю, потому что уже не считают ее своей родиной. С тех пор Австро-Венгрии нет», – заключил президент РАПИ.

В этом году глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил, что, согласно исследованию, проведенному Силами обороны и Тартуским университетом, примерно пятую часть призывников составляют люди, которые считают русский родным языком. При этом он заявил, что в армии нет проблемы межнациональных отношений. Таким образом Луйк прокомментировал инцидент, который произошел в феврале этого года в Вируском пехотном батальоне.

Тогда пять солдат-срочников отказались прибираться в казарме и сообщили об этом помощнику дежурного по части, используя нецензурную брань. Дежурный поставил в известность командира. Солдат заставили вернуться к уборке.

«Они решили отомстить и устроили самосуд, хотя действия помощника были абсолютно правильными. Ночью его избили группой, что заставило меня обратиться в полицию», – рассказал сам командир Вируского пехотного батальона Арно Круусманн.

Как выяснилось позднее, помощник дежурного был эстонцем, а солдаты-срочники — русскими. После этого лидер Консервативной партии Мартина Хельме заявил, что, по имеющейся у него информации, в Вируском пехотном батальоне русскоязычные солдаты развернули настоящий террор против срочников-эстонцев.

Большая часть солдат батальона – русские. Они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами, а когда звучит гимн Эстонии, громко поют российский, утверждал политик. Однако представители генштаба армии отметили, что конфликт возник не из-за национальной ненависти.

«Спекулировать на тему связи неподобающего поведения и национального бэкграунда неуместно», – заявили в штабе.

Тема русского языка является болезненной для Эстонии, где политики на федеральном уровне заявляют о «российской угрозе» и «советской оккупации». При этом, по данным Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, в Эстонии 29% населения считают русский язык родным.

Премьер-министр страны Юри Ратас в отличие от других руководителей Эстонии, ввел традицию поздравлять жителей страны с праздниками на русском языке. Так, в начале октября он обратился к преподавателям и поздравил их с Днем учителя.

«Газета.Ru» спросила у Николая Межевича, значит ли это, что эстонские власти взяли курс на ослабление антироссийских настроений. По мнению эксперта, несмотря на поведение главы государства, говорить об ослаблении напряжения в стране не приходится.

«Юри Ратас играет этакого эстонского деревенского простачка, при этом он очень умный политик. Он понимает, что если скажет 10 приятных слов на русском языке учителям, язык у него не отвалится, а голоса избирателей добавятся. Ратас – это просто пример более вдумчивого политика», – заключил президент РАПИ.