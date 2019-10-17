«Я задыхаюсь»: загадочная смерть школьницы в Новосибирске

Десятиклассница из Новосибирска, 17 октября покончившая с собой в туалете школы, незадолго до смерти рассказала о своих проблемах с родителями и попытках сбежать из дома.

Реклама

«Ребята, я задыхаюсь. Мне надо бежать. Я реально задыхаюсь, мне воздуха не хватает, мне дышать больно. <..>. Я правда сейчас умру, боже мой. Пойду сломаю ногу, и меня собьет машина. Мать, заткнись, закрой рот, я сдохнуть хочу, хватит мне писать», — говорила своим знакомым 15-летняя девочка в аудиосообщении, расшифровку которого приводит сайт kp.ru.

Кроме того, школьница плакала и постоянно добавляла фразу: «Мне больно». Также был найден пост девочки, опубликованный еще 9 августа 2019 года. В нем юная сибирячка рассказала, как ее отношения с матерью испортились после появления отчима. По словам школьницы, в 12 лет ей понравился мальчик – в итоге об этом узнал новый отец и заявил, что расправится с ухажером. Из-за конфликта девушка задумалась о смене сексуальной ориентации. «Потом как-то все закрутилось, и я поняла, что с подружкой-то лучше», — пояснила ученица новосибирской школы, передает телеканал RT.

После этого инцидента девочка создала страницу в соцсети «Вконтакте». Там она общалась с новой возлюбленной, что очень возмутило родителей, которые впоследствии ограничили школьнице доступ в интернет. Эта ситуация вынудила девочку создать новую страницу — уже под мужским именем. «В итоге осталась я одинокая с учебниками и пустотой внутри. Гулять меня ранее пускали с кем-то редко, сейчас так вообще никуда», — заключила девочка.

17 октября она решилась на суицид, перед этим написав на своей странице «Вконтакте» фразу «это конец».

Некоторые ученики утверждают, что видели, как девочка бежала по коридору с первого этажа на третий, передает сайт kp.ru. После первого урока тело школьницы обнаружила пятиклассница в туалете. Изначально очевидица не поверила, что перед ней действительно лежит труп. «Подумала, что это какой-то прикол, пранк», – рассказала девочка.

По предварительным данным, врачи застали школьницу еще живой, однако им не удалось ее реанимировать. «На лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку», — сообщил один из свидетелей.

В результате трагедии уроки в школе отменили, а всех учеников отправили по домам. Тем не менее школьники успели поделиться своими версиями произошедшего. Некоторые утверждают, что недавно погибшая вступила в отношения с мальчиком, а на самоубийство пошла из-за того, что в итоге ее отвергли. Другие настаивают на сложных отношениях с родителями и педагогами.

«Недавно на нее накричала учительница прямо во время урока. Может быть, все это вместе накопилось», — рассказала одна из одноклассниц погибшей сайту kp.ru.

При этом сверстники 15-летней сибирячки отмечают, что периодически она вела себя неадекватно. Странное поведение ученики успели заметить, несмотря на то что в их школу девочка пришла всего два месяца назад. Знакомые погибшей отмечают, что в предыдущей школе она часто пропускала уроки.

Между тем источник из надзорных структур заявил, что семья школьницы не числилась как неблагополучная. «Причина перевода в новую школу банальная — родители купили квартиру и переехали, никаких конфликтов в предыдущей школе у ребенка не было. Ранее она обучалась в Сибирском кадетском корпусе. Девочка активно участвовала во всех школьных мероприятиях, учителя ей были довольны. Все в шоке, что это произошло», — рассказал собеседник сайта kp.ru.

В итоге региональный Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения тела. Правоохранители изучат условия жизни девочки, а также проверят круг ее общения. В свою очередь мэрия Новосибирска направила в школу, где произошла трагедия, спецкомиссию для выяснения обстоятельств.

Отметим, что, под данным Следкома, количество детских самоубийств в стране растет: так, в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, а в 2018 году – 788, сообщали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ со ссылкой на данные ведомства.

Психотерапевт Марк Сандомирский в разговоре с «Газетой.Ru» назвал основной причиной самоубийств несовершеннолетних общение с ровесниками, а не конфликты в семье.

«Очень важно, чтобы родители наблюдали за ребенком – есть ли какие-то необычные увлечения или поступки под влиянием сверстников. Кроме того, взрослым необходимо внимательно относиться к ребенку и быть с ним в контакте. Сделать так, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Ну и, конечно же, детям, которые находятся в таком состоянии, необходимо взаимодействие с психологами для профилактики», — сообщил эксперт.

Ссоры с родителями могут поспособствовать суицидальным мыслям у ребенка только во вторую очередь, уверен специалист. «Ну а если у школьника возникает конфликт с учителем, то это общая проблема, а не только преподавателя», — заключил Сандомирский.