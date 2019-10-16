Замки на все окна: как в России будут спасать детей от падений

Минстрой РФ изменит правила по строительству многоэтажных домов в связи с ростом числа инцидентов, когда дети случайно выпадали из окна. Об этом в ведомстве сообщили «Газете.Ru».

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Соответствующие корректировки внесут в свод правил «Здания жилые многоквартирные», а также перечень пунктов обязательного применения при проектировании и строительстве.

Первой о данных нововведениях сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам несовершеннолетних Анна Кузнецова. Омбудсмен заявила, что она и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль инициировали изменения в строительстве многоэтажных зданий. «Минстрой изменит регламенты. И с этого момента обязательна будет установка замков на все окна», — подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, теперь ведомство также возьмет под свой контроль высоту наружных ограждений лестничных маршей, площадок, балконов, лоджий, террас и кровли, чтобы она составляла не менее 1,2 метра. Между тем внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра. «Нам остается только дождаться законодателей, когда соответствующие изменения будут внесены в федеральные законодательные акты», — добавила Кузнецова.

Соответствующие предложения уполномоченная по правам ребенка и известный педиатр направили также в правительство РФ, Госдуму, Совфед и ряд других ведомств, способных повлиять на ситуацию.

Кроме того, ранее омбудсмен выражала беспокойство отсутствием официальных данных МВД по падениям детей из окон – в итоге она направила в ведомство просьбу о фиксировании подобных случаев, на что получила положительный ответ.

Отметим, что несмотря на заявления Кузнецовой в МВД все-таки регистрируют подобные происшествия. Так, в ведомстве заявили, что в 2018 году в результате падений из окон или балконов в стране пострадали порядка 700 детей. При этом полноценной статистики ведомство действительно не ведет.

Личные сведения омбудсмена, которые она опубликовала на своем сайте, расходятся с данными ведомства: по информации Кузнецовой, от падения из окон в 2017 году пострадали 848 детей, а погибли 106 – однако уже в 2018 году эти показатели увеличился до 905 и 123 соответственно. Также у уполномоченной по правам ребенка есть статистика за текущий год, которая свидетельствует о том, что за прошедшие 10 месяцев из окон выпали более 100 детей – 15 из них скончались.

До этого Рошаль уже обращался к правительству с просьбой защитить детей от падений – эту проблему известный педиатр назвал национальной бедой. «Путину, Медведеву, Матвиенко, Володину. Хватит разговоров. Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети. Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам поступило пять», — сообщил Рошаль 1 августа.

Один из последних случаев падения ребенка из окна был зафиксирован 15 октября в Волгограде. По данным регионального Следственного комитета, в результате происшествия пострадал полуторагодовалый мальчик – на данный момент врачи борются за его жизнь.

По версии следствия, в день происшествия ребенок лежал в кроватке на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Титова – там же находилась его мать. Недалеко от спального места было расположено окно. «Малышу не составило труда в какой-то момент забраться на подоконник — он выпал на улицу, получив тяжелейшие травмы», — сообщили в Следкоме.

Местный житель, проходивший мимо места происшествия, рассказал, что мать пострадавшего ребенка потеряла сознание, когда увидела сына, лежащим на асфальте. «Скорую вызвали — она сразу приехала, а через минут пять и реанимация. Минут 15 врачи занимались дитем. Я еще заметил, что под окнами этой квартиры была бетонная плита, а у других окон просто земля»,

— сообщал волгоградец Анатолий Кузнецов порталу v1.ru.

Ребенка экстренно госпитализировали – врачи реанимационного отделения диагностировали у него тяжелую политравму (множественные травматические повреждения органов или тканей, — прим. «Газеты.Ru»). В итоге региональный СК запустил проверку по факту инцидента.

Отметим, что подобные несчастные случаи могут обернуться уголовной ответственностью для родителей. Так, СК по Республике Крым возбудил дело против матери и отца 10-месячного ребенка, погибшего при падении с девятого этажа.

По версии следствия, 13 сентября мальчик остался один в комнате без присмотра родителей – он взобрался на диван, затем на подоконник и в итоге выпал из открытого окна. В Следкоме уточнили, что и мать, и отец в это время находились в других комнатах.

Против родственников погибшего возбуждено дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности малолетнем ребенку». Неделей ранее, 4 сентября, в Подмосковье произошел удивительный случай — трехлетняя девочка упала с 10-го этажа и выжила, сообщали в регионалом СК.

Согласно материалам ведомства, 4 сентября ребенок находился в многоквартирном доме в городе Щелково под присмотром бабушки. Когда пенсионерка вышла из комнаты, девочка прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала с высоты 10-го этажа.

Девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота. В итоге региональный СК запустил проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.