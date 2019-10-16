Пресекли 39 терактов: в ФСБ рассказали о подготовке нападений

Российские правоохранительные органы с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на 18-м совещании руководителей спецслужб в Сочи.

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Также силовики в ходе оперативных действий задержали 679 боевиков, 22 из которых «склонены к отказу от террористической деятельности». Кроме того, правоохранители обнаружили и ликвидировали 49 террористических ячеек, которые готовили теракты по всей России.

Однако, террористическая идеология по-прежнему привлекает некоторых россиян – по словам Бортникова, почти 5,5 тыс. граждан страны выехали за рубеж и примкнули к террористическим организациям для участия в боевых действиях, передает ФАН.

В отношении более четырех тысяч из них в России были заведены уголовные дела. Из вернувшихся на родину 337 боевиков 32 были арестованы, а 224 уже осуждены. Сейчас правоохранительные органы формируют доказательную базу против остальных членов террористических организаций, передает НСН.

Неделей ранее ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой финансового мониторинга пресекла деятельность группы, которая с помощью мессенджера «Телеграм» финансировали запрещенные на территории России международные террористические организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Преступники действовали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Тюменской области.

«Под видом благотворительности ими было собрано более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии. В организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления «Всемирного Халифата», — говорится в сообщении спецслужбы.

Среди задержанных были участники вооруженного нападения на Нальчик 14-летней давности.

«При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере $6 тыс. США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж», — добавили в ФСБ.

Возвращающиеся из-за границы в Россию возможные участники незаконных бандформирований должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и спецслужб. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков, чье интервью приводится на сайте ведомства.

«Ни для кого не секрет, что росту террористической опасности способствуют именно возвращающиеся из горячих точек боевики. Ориентированные на организацию автономной деятельности в своих странах, на ведение пропагандисткой и вербовочной работы среди местного населения, они способны в сжатые сроки подготовить и осуществить террористические атаки», — указал силовик.

Кроме того, по его словам, международные террористические организации все еще сохраняют значительный финансовый потенциал.

Правоохранитель привел оценку экспертов ООН, согласно которой финансовые резервы запрещенной в РФ ИГИЛ достигают $300 млн, и, наряду с этим, террористы продолжают искать новые источники финансирования.

Стоит добавить, что одним из самых резонансных случаев, связанных с организацией терактов в России за последние годы, является дело украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден на 20 лет колонии.

В 2014 году его задержали по подозрению в терроризме. В следующем году Северо-Кавказский окружной военный суд вынес Сенцову приговор, признав его виновным в организации терактов в Крыму. Другие фигуранты дела получили от 7 до 10 лет заключения.

По версии следствия, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество, структурное подразделение движения «Правый сектор» (организация запрещена в России), с целью выхода полуострова из состава России. По данным СК, обвиняемые с апреля по май 2014 года совершили несколько нападений: совершили поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия» в Симферополе.

В середине июля этого года офис президента Украины предложил России провести одновременный обмен заключенными и осужденными, в рамках которого на родину вернулся и Олег Сенцов. Обмен состоялся 7 сентября 2019 года в формате «35 на 35».