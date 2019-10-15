Предотвратить убийства: школьникам пропишут маршруты

В Саратове запретят ученикам отклоняться от маршрута до школы

Власти Саратова после убийства девятилетней девочки разработают индивидуальный маршрут от дома до школы для каждого ученика. При этом отклоняться от заданного пути без предупреждения от родителей детям запретят. Чиновники также намерены в ближайшее время заняться обустройством всех гаражных кооперативов в городе: установить освещение и видеонаблюдение, а также вырубить все деревья и кусты, которые мешают просмотру улиц «с одного конца до другого».

В Саратове для каждого ученика будет разработан индивидуальный маршрут от школы до дома, отклоняться от которого будет запрещено. Об этом сообщила председатель Комитета по образованию Лариса Ревуцкая в ходе совещания в местной мэрии.

«Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут — например, он захочет зайти к бабушке или в магазин или немного пройтись с друзьями — то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — заявила Ревуцкая.

Помимо маршрутов для школьников, чиновники также пообещали разобраться с гаражными кооперативами, которые часто становятся местом совершения преступлений. Как рассказал начальник управления МВД РФ по Саратову Андрей Чепурной, в ближайшее время в гаражах установят освещение и видеонаблюдение.

Глава Саратова Михаил Исаев также призвал очистить улицы города от лишних зеленых насаждений. «Я дал задание — чтобы никакой поросли не было. Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — пояснил чиновник.

Особое внимание администрация Саратова также уделила благоустройству подхода к МОУ «СОШ №73» в Кировском районе и расположенного рядом гаражного кооператива, где 9 октября произошло жестокое убийство девятилетней девочки. Как сообщает «Коммерсант», в настоящий момент там спиливают ветки деревьев и устанавливают освещение.

Ранее организовать безопасный подход к школе потребовала от властей мать убитой саратовчанки Елена Киселева. По ее словам, в классе ее дочери почти все девочки ходят на учебу одним путем.

«Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — поделилась Киселева.

Свои пожелания она высказала на встрече с губернатором области Валерием Радаевым и мэром Саратова Михаилом Исаевым. «Потребовала хорошую освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — сообщила женщина RT.

Девятилетняя школьница пропала 9 октября по пути из школы. Общими усилиями сотрудников правоохранительных органов и волонтеров ребенка искали два дня: около 2 тыс. добровольцев проводили поисковые работы не только в Саратове, но и в Энгельсе на другом берегу Волги.

На одной из видеозаписей, поступивших правоохранителям от местных жителей, полицейские заметили мужчину, притащившего большой мешок к автобусной остановке у аэропорта. На кадрах также видно, как он что-то выкидывает в стоящую рядом урну — позднее там была обнаружена сменная обувь девочки и ее школьный рюкзак, сообщали RT.

Тело третьеклассницы удалось найти только к вечеру 10 октября: оно было заперто в одном из гаражей, мимо которых ребенок каждый день ходил в школу. Убийца девочки был задержан следователями в тот же вечер. «Установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству.  Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — сообщали в Следственном управлении СК РФ.

В ходе допросов предполагаемый убийца дал следователям признательные показания. Как рассказал мужчина, он решил задушить девочку из опасений, что она расскажет взрослым о его самовольном проживании в чужом гараже.

Известно, что на счету у предполагаемого злоумышленника уже имеется несколько судимостей: ранее он был признан виновным по делам о разбое и краже со взломом. Кроме того, в 2011 он также был осужден за изнасилование женщины и кражу ее имущества, сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент суд избрал меру пресечения для 35-летнего Туватина в виде заключения под стражу. По данным регионального Следственного комитета, сотрудники ведомства продолжают заниматься сбором и закреплением доказательств. В отношении предполагаемого злоумышленника также назначены необходимые судебные экспертизы.