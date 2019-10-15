Предотвратить убийства: школьникам пропишут маршруты

В Саратове для каждого ученика будет разработан индивидуальный маршрут от школы до дома, отклоняться от которого будет запрещено. Об этом сообщила председатель Комитета по образованию Лариса Ревуцкая в ходе совещания в местной мэрии.

«Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут — например, он захочет зайти к бабушке или в магазин или немного пройтись с друзьями — то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — заявила Ревуцкая.

Помимо маршрутов для школьников, чиновники также пообещали разобраться с гаражными кооперативами, которые часто становятся местом совершения преступлений. Как рассказал начальник управления МВД РФ по Саратову Андрей Чепурной, в ближайшее время в гаражах установят освещение и видеонаблюдение.

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Глава Саратова Михаил Исаев также призвал очистить улицы города от лишних зеленых насаждений. «Я дал задание — чтобы никакой поросли не было. Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее», — пояснил чиновник.

Особое внимание администрация Саратова также уделила благоустройству подхода к МОУ «СОШ №73» в Кировском районе и расположенного рядом гаражного кооператива, где 9 октября произошло жестокое убийство девятилетней девочки. Как сообщает «Коммерсант», в настоящий момент там спиливают ветки деревьев и устанавливают освещение.

Ранее организовать безопасный подход к школе потребовала от властей мать убитой саратовчанки Елена Киселева. По ее словам, в классе ее дочери почти все девочки ходят на учебу одним путем.

«Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — поделилась Киселева.

Свои пожелания она высказала на встрече с губернатором области Валерием Радаевым и мэром Саратова Михаилом Исаевым. «Потребовала хорошую освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — сообщила женщина RT.

Девятилетняя школьница пропала 9 октября по пути из школы. Общими усилиями сотрудников правоохранительных органов и волонтеров ребенка искали два дня: около 2 тыс. добровольцев проводили поисковые работы не только в Саратове, но и в Энгельсе на другом берегу Волги.

На одной из видеозаписей, поступивших правоохранителям от местных жителей, полицейские заметили мужчину, притащившего большой мешок к автобусной остановке у аэропорта. На кадрах также видно, как он что-то выкидывает в стоящую рядом урну — позднее там была обнаружена сменная обувь девочки и ее школьный рюкзак, сообщали RT.

Тело третьеклассницы удалось найти только к вечеру 10 октября: оно было заперто в одном из гаражей, мимо которых ребенок каждый день ходил в школу. Убийца девочки был задержан следователями в тот же вечер. «Установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству. Он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — сообщали в Следственном управлении СК РФ.

В ходе допросов предполагаемый убийца дал следователям признательные показания. Как рассказал мужчина, он решил задушить девочку из опасений, что она расскажет взрослым о его самовольном проживании в чужом гараже.

Известно, что на счету у предполагаемого злоумышленника уже имеется несколько судимостей: ранее он был признан виновным по делам о разбое и краже со взломом. Кроме того, в 2011 он также был осужден за изнасилование женщины и кражу ее имущества, сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент суд избрал меру пресечения для 35-летнего Туватина в виде заключения под стражу. По данным регионального Следственного комитета, сотрудники ведомства продолжают заниматься сбором и закреплением доказательств. В отношении предполагаемого злоумышленника также назначены необходимые судебные экспертизы.