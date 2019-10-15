«Была под гипнозом»: пропавшую молодую мать с Урала нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей четыре дня назад. Об этом сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на волонтерскую организацию «Прорыв», которая занималась поиском девушки.

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По словам волонтеров, региональный Следственный комитет уже возбудил по факту произошедшего дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Кроме того, силовики задержали подозреваемых в расправе над екатеринбурженкой: ими оказались двое мужчин и женщина, рассказали в правоохранительных органах местному порталу 66.ru. Отмечается, что среди подозреваемых нет сожителя погибшей.

Один из предполагаемых злоумышленников приехал в Россию из Таджикистана, остальные — цыгане, пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах.

Об исчезновении 27-летней девушки стало известно 11 октября. По данным регионального СК, в тот день Каторгина поехала в район Уралмаша показывать потенциальному покупателю свою иномарку, которую недавно выставила на продажу. По словам матери убитой, на неделе, когда произошла трагедия, ее дочери стала часто звонить девушка — она просила скорее показать машину, так как якобы страдает от токсикоза во время беременности. Уехав на встречу, екатеринбурженка перестала выходить на связь.

«Она бы никогда одна не поехала! Она как под гипнозом действовала, все бросила, с работы отпросилась. Вот как будто ее загипнотизировали этим звонком. Настойчиво девушка звонила два раза за неделю, Ксюша отказывалась. Видно, позвонила еще раз. Ну вот что к чему — поехала вечером, уже был конец рабочего дня практически. Продавать машину она всегда с кем-то ездила»,

— рассказала родственница убитой.

На протяжении четырех дней екатеринбурженку искали полицейские, волонтеры и спасатели. В ходе поисков был обнаружен ее автомобиль — он находился у одного из уральских перекупщиков. Позже его коллега рассказал, почему машина была приобретена у людей, которые официально не числились как владельцы транспортного средства. По словам мужчины, на встречу по купле-продаже приехали цыгане — при себе компания имела паспорт россиянки и все документы на транспорт. С ними также была девушка, похожая на Каторгину.

«Тот, кто выкупал ее в Челябинске, и близко не подумал о криминале, для него это был обычный рабочий день. То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже. Вся ситуация развернулась у нас на глазах, и наш коллега, кто выкупил машину у цыган, сразу поехал в полицию», — рассказал екатеринбуржец порталу Е1.ru.

Он также добавил, что автомобиль цыгане продали за 500 тыс. рублей.

В свою очередь правоохранители зафиксировали замытые пятна крови в салоне машины. Официальных данных относительно того, кому принадлежала кровь, пока нет. 14 октября появилась информация о том, что 27-летняя горожанка могла стать жертвой преступной группировки, которая ранее совершала похожие нападения в отношении девушек в других городах России, писал E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшая свекровь погибшей Людмила Вишнякова рассказала, что девушка воспитывала малолетнюю дочь — свой автомобиль она была вынуждена выставить на продажу, чтобы выплатить часть ипотеки. «Она самостоятельно купила этот автомобиль. Затем оформила ипотеку. И продавала эту машину, чтобы частично оплатить ипотеку. Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом, а не жила здесь у нас в Каменске с бабушками», — поделилась женщина с телеканалом «Звезда».

Она также добавила, что незадолго до смерти молодая екатеринбурженка получила визу в Италию -— туда она намеревалась отправиться в отпуск. «Она была очень целеустремленной девушкой. Всего в жизни добилась самостоятельно. Получила два высших образования, уехала в Екатеринбург», — отметила бывшая свекровь убитой.

Еще во время поисков девушки ее родственники требовали от правоохранителей тщательного расследования дела. «Мы не можем ни спать, ни есть. Вообще, где эти твари, которые такое сделали? Знаете, не хочется верить в то плохое, что происходит с ней, с нами. Найдите этих тварей, алчных и бездушных», — говорила Вишнякова.