Паспорт не нужен: нотариус примет по голосу

Россияне, сдавшие свои биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС), смогут получать нотариальные услуги без предъявления паспорта. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

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В ближайшее время инициативу в первом чтении будет рассматривать Госдума. Как отметил представитель ведомства, законопроект поможет повысить доступность и удобство нотариата для россиян с использованием новых информационных технологий. Одним из таких новшеств и станет использование биометрических данных вместо документа, удостоверяющего личность.

«Чтобы гражданин, ранее сдавший свои биометрические данные в единую систему, мог бы у нотариуса обойтись без паспорта», – сказал Новак на круглом столе в Совете Федерации.

Кроме того, планируется ввести такие виды нотариальной помощи, как возможность удостоверить сделку двумя и более нотариусами, находящимися в разных городах. С помощью информационной системы они смогут сформировать единый электронный документ сделки, который в дальнейшем будет утверждаться усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Законопроект также предлагает расширить круг нотариальных действий, которые можно будет совершать удаленно.

В начале сентября стало известно, что до конца этого года правительство РФ может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для организации удаленного пользования госуслугами. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что технология биометрической идентификации в ближайшем будущем будет использоваться в самых разных цифровых продуктах и сервисах.

Если правительство одобрит инициативу, то систему удаленной биометрической идентификации, которой раньше пользовались банки, собирая фото и запись голоса своих клиентов, объединят с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами.

Что касается нотариальных услуг, то россияне плохо осведомлены об их доступности. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 14 октября на заседании, посвященном вопросам организации системы нотариата.

«Очень важны два качества для нотариата: профессионализм и доступность. Сегодня для доступности многое сделано, но мало кто об этом знает, я это вижу по своему приему граждан», – отметила омбудсмен.

Так, россиян часто волнует вопрос стоимости нотариальных услуг, при этом многие граждане не осведомлены о возможностях получить нотариальную помощь бесплатно или со скидкой.

Ранее в Федеральной нотариальной палате напомнили, что россияне могут пользоваться онлайн-сервисами нотариата, например, чтобы проверить прозрачность сделки. Так, реестр уведомлений о залоге движимого имущества содержит почти 8 млн записей об обременениях, напомнили в учреждении.

«На страницах реестра можно быстро узнать, есть ли в его базе то или иное движимое имущество (к примеру, автомобиль, который вы собираетесь приобрести с рук). Если есть — это означает, что на имущество наложено обременение в виде залога.

Пренебрежение такой информацией может обернуться необходимостью выплачивать чужие долги», — пояснили в пресс-службе.

В онлайн-сервисе проверки доверенностей каждый гражданин может удостовериться, что вступает в «чистую» сделку. Как пояснили в ФНП, каждый год у нотариусов удостоверяется несколько миллионов доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом, поэтому «риски наткнуться на уже поддельный, просроченный или отмененный доверителем документ крайне высоки». Чтобы проверить актуальность доверенности, надо ввести ее реквизиты в специальном поле на странице сервиса ФНП.

Одновременно в стране вводится упрощенный порядок сделок, которые можно заключить без присутствия нотариуса. Так, с 31 июля в силу вступил новый порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Если в сделке участвуют все совладельцы и выражают свое согласие, то заверять ее у нотариуса не нужно.

Таким образом, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно заключить в простой письменной форме, если его подпишут все долевые собственники недвижимости. При этом если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.