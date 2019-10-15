Смерть во сне: в Приморье обрушился дом

Правоохранители продолжают расследование трагедии в Приморском крае, где в ночь на вторник рухнули перекрытия жилого пятиэтажного дома. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил журналистам, что следов взрывчатки на месте обрушения не обнаружено.

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Как рассказали в МЧС, обрушение произошло в доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья после хлопка около 03:30 по местному времени (14 октября, 20.00 мск). Всего в здании шесть подъездов, перекрытия рухнули в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами. В результате обрушились потолочная плита и лестничный пролет.

При этом погибла женщина 44 лет — ее придавило потолочной плитой во сне. Тело жертвы уже извлекли из-под завалов. По данным СК РФ, причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель или другой бытовой прибор, который находился в ванной комнате соседей погибшей женщины.

По словам Олега Кожемяко, у нее остались двое несовершеннолетних детей.

«Случилась трагедия, погибла женщина. У нее остались дети — один ребенок в шестом классе учится, другой в техникуме. Сейчас решается вопрос по детям, куда они будут направлены», — сказал он.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в результате ЧП пострадали два местных жильца — девочка и человек с инвалидностью, его пол не уточняется. Им уже оказана необходимая медицинская помощь, оба они доставлены в больницу. Как сообщили местные власти, девочка получила ушибы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О состоянии второго пострадавшего не сообщается.

После обрушения жильцы третьего подъезда — 19 человек — эвакуировались самостоятельно. В МЧС отметили, что граждане отказались от размещения в пункте временного пребывания в клубе поселка. Все они решили остаться у друзей и соседей.

В настоящее время эксперты выясняют степень повреждения дома. В результате обрушения пострадали 17 квартир.

«Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России. При этом собеседник агентства добавил, что семеро человек все же были размещены в пункте временного пребывания.

Утром жильцы вернулись к пятиэтажке — спасатели помогают им доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.

Жильцам выделят по 10 тыс. руб. на покупку предметов первой необходимости, а также выплатят компенсации.

«Принято решение о выдаче по 50 тыс. руб. за частичную потерю имущества четырем квартирам, которые являются наиболее пострадавшими. Еще по трем или четырем квартирам будет выдан сертификат, чтобы граждане могли купить жилье. По остальным эксперты будут решать, когда можно заходить», — уточнил губернатор Приморского края.

В конце прошлого года в Магнитогорске Челябинской области полностью обрушился один из подъездов 10-этажного здания, погибли 39 человек. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Причины произошедшего выясняются, однако приоритетной версией до сих пор остается взрыв бытового газа.

В октябре СМИ сообщили, что нескольким жильцам дома не удается добиться материальной компенсации из-за отсутствия прописки.

Одним из них стал Виктор Анашкевич, у которого под завалами погибли родители. Он подал в суд иск с требованием выплатить 510 тыс. руб. в качестве компенсации. Ответчиками по делу выступают правительство Челябинской области, министерство социальных отношений региона и управление МЧС России по области.

Ранее Анашкин получил компенсации из регионального бюджета, в том числе ордер на покупку новой квартиры взамен утраченной, однако в выплате из федерального бюджета ему было отказано из-за отсутствия прописки. Кроме него еще семь человек обратились в суд с аналогичным требованием.

«Восемь исковых заявлений было подано в Центральный районный суд Челябинска подано восемь исковых заявлений от граждан, фактически проживавших в доме, но не зарегистрированных в нем на момент чрезвычайной ситуации. Они просят признать себя пострадавшими в результате ЧС и установить факт проживания в доме», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, эта мера необходима, чтобы граждан можно было включить в дополнительные списки на оказание помощи.

«В распоряжении правительства РФ от 5 января 2019 года регистрация по данному адресу является обязательным условием для получения помощи за утрату имущества в результате ЧС. Списки на выплаты формировались на основании базы данных регионального управления ФМС. Поэтому те, кто не имел прописки в пострадавшем доме, в него не попали», — заключили в пресс-службе.