Без запретов: как Россия поборется с наркотиками в даркнете

Депутаты озаботились проблемой распространения запрещенных веществ в даркнете после серии публикаций «Ленты.ру» в проекте «Россия под наркотиками»..

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Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью. Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры «не придерживаются исполнения законов».

«Беларусь попробовала заблокировать сам браузер, но попытка оказалась неудачной. Слишком мощные криминальные игроки заинтересованы в исправном доступе к даркнету», – отметил Чернышов.

Он напомнил, что русский язык в теневом интернете применяется чаще всего. По данным компании Trend Micro, в 2015 году 41% страниц в даркнете использовали именно русский. На втором месте с небольшим отставанием был английский язык. 11 июля этого года Россия показала исторический максимум по количеству пользователей браузера Tor — более 600 тыс. человек за сутки. Таким образом, Россия «обогнала» США и Иран по этому показателю.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отметил, что «наркотики составляют около 90% даркнета в России». Самый крупный онлайн-магазин наркотиков Hydra на сегодняшний день имеет аудиторию в 800 тыс. активных пользователей. Согласно расследованию «Ленты.ру», через Hydra ежедневно прячется 13,6 тыс. тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 млн руб.

Несмотря на огромное количество пользователей онлайн-магазина наркотиков, российские власти не готовы к борьбе с распространением запрещенных веществ, считает глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что во многих региональных подразделениях МВД сотрудники даже не понимают терминологию, связанную с информационными технологиями. Малькевич уверен, что для полицейских, которые будут заниматься расследованиями в даркнете, нужно организовать краткосрочные курсы. Кроме того, полиция технически не готова к борьбе с наркопреступностью, поскольку во многих подразделениях МВД в регионах просто нет нужного оборудования, отмечает спикер.

Представитель Общественной палаты РФ Артем Киприянов утверждает: бороться с распространением наркотиков среди молодежи только с помощью запретов и оперативно-розыскных мероприятий невозможно. Он напомнил, что у любого запрета всегда есть обратная сторона.

«Если мы запрещаем подросткам или молодежи покупать, например, сигареты и таким образом боремся с курением, то мы сами подталкиваем их к тому, чтобы пойти в даркнет и достаточно быстро купить мариухуану», — пояснил он.

По словам Киприянова, очень важно, чтобы с молодежью говорили о вреде наркотиков.

«Но недостаточно просто распространить по школам методички и попросить учителей провести беседы. С молодежью должны говорить лидеры мнений, к которым молодые люди прислушиваются», — полагает спикер.

Представитель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов поддержал идею, но добавил, что некоторые молодежные кумиры настраивают подростков на то, что «наркотики — это круто». В частности, он напомнил, как репер Гуф признался, что до сих пор «покуривает» раз в несколько месяцев.

«Таких людей нужно привлекать к административной ответственности за пропаганду наркотиков», — уверяет Шатунов.

Прочие участники слушаний не согласились с его мнением. По мнению Дмитрия Буянова, представителя компании, которая занимается борьбой с киберпреступностью, запретительные меры, в том числе штрафы, лишь сделают тему наркотиков привлекательной для молодежи.

«Оштрафовав Гуфа, вы увеличите ему число подписчиков и создадите образ борца с режимом», — сказал Буянов.

Его слова косвенно подтверждает тот факт, что в октябре 2015 года, когда Роскомнадзор заблокировал популярный форум RuTracker за нарушение авторских прав, число российских пользователей браузера Tor резко увеличилось — почти до 400 тыс. в сутки. Как поясняют спикеры, браузеры, дающие доступ в даркнет, а также другие анонимайзеры становятся популярными среди молодежи, потому что их расценивают как средства доступа к запрещенной информации и свободному интернету, где нет никаких ограничений.