Смерть после липосакции: что погубило вологжанку

В Вологде 35-летняя местная жительница скончалась после липосакции, проведенной в частной клинике. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным ведомства, 26 сентября 2019 года женщина пришла на прием в частную клинику и заключила договор о платной медицинской помощи — ей должны были сделать операцию по липосакции — а также наблюдении после соответствующих манипуляций. Хирургическое вмешательство прошло в этот же день, а затем пациентку, по версии следователей, «без наблюдения ее состояния после хирургической манипуляции в условиях стационара отправили домой на амбулаторное лечение».

Уже 27 сентября состояние женщины резко ухудшилось — в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Ее поместили в отделение реанимации, где 4 октября, не приходя в сознание, пациентка скончалась.

«Согласно данным, полученным при судебно-медицинском исследовании тела погибшей, ее смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких», — заявили в Следкоме.

Как ранее сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе Росздравнадзора, только за первое полугодие 2019 года 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии на территории РФ лишились лицензии из-за нарушений обязательных требований. Шестьдесят из них действовали на территории Москвы и Московской области.

Годом ранее ведомство также провело проверки во всех клиниках пластической хирургии на территории РФ — на тот момент их число составляло 1,2 тыс. Тогда эксперты выявили более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований в почти 70% медучреждений подобного плана, заявляли «Газете.Ru» в ведомстве.

Там отмечали, что больше всего вопросов вызвало то, что многие врачи клиник не осуществляли наблюдение и лечение пациентов в круглосуточном режиме, в том числе при необходимости проведения им реанимационных мероприятий. В некоторых медучреждениях отсутствовало необходимое для операций оборудование, а также использовались просроченные или фальсифицированные препараты.

По мнению столичного пластического хирурга Алексея Анисимова, не всегда в смерти пациентки виноваты врачи, поскольку многие осложнения могут развиться через несколько дней, когда пациент уже находится на амбулаторном лечении.

«Возьмем венозные тромбоэмболические осложнения (собирательное понятие, объединяющее тромбоз подкожных и глубоких вен — «Газета.Ru»), — привел пример хирург. — Операция может пройти удачно, у пациентки все хорошо, все мероприятия для профилактики осложнений проводились. Однако по каким-то причинам процесс развивается не сразу, а спустя несколько дней. И наступает, к примеру, венозный тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии. Это не относится только к пластической хирургии, это относится к любой хирургии».

Тем не менее, есть ряд причин, которыми можно объяснить наличие осложнений.

«Это может быть аллергия, передозировки лекарственными препаратами, венозные тромбоэмболические осложнения, теоретически может быть все что угодно. Проблемы с сердцем. Есть очень широкий круг причин по летальному исходу», — уточнил Анисимов.

Анисимов также отметил, что особое внимание в клиниках пластической хирургии должны уделять профилактике осложнений. Для этого вся бригада, начиная от пластического хирурга и заканчивая помощниками любого рода, должна быть включена в работу на протяжении всей операции.

Также пластическим хирургам важно учитывать несколько важных факторов прежде, чем отправлять пациента лечиться домой. Так, после липосакции нужно соразмерять объемы выполненной операции: учитывать, какое количество жира убрали, какова площадь раневой поверхности, какие у пациентки факторы риска — вес, возраст, венозные и сердечные патологии. Именно после этого врач и анестезиолог решают, какое количество времени пациентке нужно провести в клинике.