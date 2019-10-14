«Вы видели эти глаза?»: жестокое убийство 31-летнего спортсмена

В одной из больниц Красноярска 31-летний спортсмен Дмитрий Сисигин скончался в результате отека головного мозга. Он попал в медучреждение после того, как его избили двое приятелей, пишет портал NGS24.RU.

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По данным издания, на мужчину напали 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов. В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года они отдыхали в клубе вместе с Сисигиным. По возвращении из заведения между друзьями возник конфликт — мужчины начали избивать Дмитрия в подъезде. По предварительным данным, они пришли в квартиру спортсмена, где проломили ему череп, снимая происходящее на видео.

После содеянного предполагаемые злоумышленники скрылись с места происшествия. «Это утром еще произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось. Вы видели же посты, видео — глаза этих людей? Они как будто были «под всем», — отметил один из знакомых потерпевшего, передает NGS24.RU.

«Очень хороший парень. Должен был стать крестным нашему ребенку — не довелось. Позитивный парень. В любой момент поможет, если попросить о помощи. Был мастером спорта по биатлону, много медалей имел. Все медали на похоронах были», — сообщила подруга покойного.

Известно, что Дмитрию провели операцию по удалению гематомы — все 23 дня после трагедии он пролежал в коме, так и не приходя сознание.

Как сообщает газета «МК», 29-летний Шилов уже имел проблемы с законом. По неподтвержденной информации, его мать, Людмила Шилова, работает адвокатом в Емельяновском районном суде, а отец занимает пост председателя районного Совета депутатов.

Между тем сам Шилов заявил газете «МК», что все публикации про него в интернете — ложь. «Вы знаете, сколько мне звонят сейчас таких, как вы? Вы не знаете нюансов дела. То, что сейчас публикуют — это ложь, следствие идет и время покажет, кто виноват. Сделали из меня чудовище какое-то», — уточнил один из подозреваемых.

В Следственном комитете по Красноярскому краю пояснили, что до того, как потерпевший скончался, расследованием дела занималась полиция, однако на прошлой неделе все материалы дела передали в СК. Там против против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Тем временем красноярцы призывают неравнодушных выйти на улицы с требованием арестовать Андрея Шилова. Более того, горожане требуют передать уголовное дело на контроль в региональное управления СК и прокуратуры, а также лишить адвокатской лицензии мать Шилова и отобрать депутатский мандат у его отца.

2 октября 2019 года стало известно о еще одной трагедии. В реанимации больницы в городе Ленинск-Кузнецком Кемеровской области умер чемпион России по боксу Болот Атакулов.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу атлет был доставлен после драки с 32-летним мужчиной — он вмешался в конфликт, возникший между Атакуловым и его возлюбленной. Неизвестный повалил чемпиона России на землю и несколько раз ударил головой об асфальт. Свидетели страшной сцены вызвали скорую помощь на место происшествия, вскоре прибыли и полицейские, которые задержали предполагаемого злоумышленника.

В его отношении позже возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности».

В июле 2019 года еще одна смертельная драка произошла в Тамбове. Тогда жертвой стал нападающий хоккейного клуба «Авангард» Никита Воропаев. Как сообщал портал 7info.ru, 27-летний спортсмен заступился за девушку у одного из местных баров. Это не понравилось 21-летнему горожанину, который впоследствии нанес атлету несколько сильных ударов в голову. Воропаеву удалось оправиться от потасовки и самостоятельно дойти до дома.

Тем не менее через некоторое время спортсмену все-таки стало плохо. Его срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель молодой хоккеист провел в коме, однако в итоге скончался, так и не придя в сознание.

В отношении 21-летнего тамбовца возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности».