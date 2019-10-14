Маска сорвана: экс-силовика подозревают в серии изнасилований

В Томской области правоохранители задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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По версии следствия, преступления были совершены в городе Стрежевом с 2004 по 2017 год. В течение 13 лет неизвестный нападал на женщин и насиловал их. Следователи предполагали, что преступления совершало одно и то же лицо, поэтому уголовные дела соединили в одно производство. Следствию долгое время не удавалось выйти на след подозреваемого, хотя в Стрежевом на северо-западе Томской области проживают всего 40 тыс. человек.

Чтобы помочь в поисках маньяка, в город более 20 раз выезжали сотрудники отдела криминалистики регионального СК. Кроме того, в операции также участвовали сотрудники регионального управления ФСБ.

По данным Следственного комитета, установить личность подозреваемого позволила ДНК-экспертиза.

В ходе исследования вещественных доказательств на них была обнаружена ДНК предполагаемого насильника. Была назначена дополнительная генотипическая экспертиза, которая показала совпадение найденного образца с ДНК задержанного. Кроме того, подозреваемого опознала одна из потерпевших, сообщили в СК РФ.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что мужчина ранее работал в милиции и службе безопасности. «Очень давно он действительно работал в милиции, но сотрудником МВД уже долгое время не являлся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в последнее время мужчина работал в службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний региона. По данным некоторых СМИ, речь идет о предприятии «Томскнефть». ТАСС уточняет, что подозреваемый служил в уголовном розыске города с 1979 по 1990-е годы — еще до совершения преступлений.

По информации группы во «ВКонтакте» «Стрежевой Online», насильник нападал на женщин и несовершеннолетних в маске и с ножом. Своим жертвам он угрожал убийством. Одна из потерпевших смогла сорвать маску с насильника — именно она впоследствии опознала подозреваемого. Кроме того, его узнали и другие две жертвы. По данным сообщества, жертвами насильника являются более 20 женщин. Одним из вещественных доказательств в расследовании стали кроссовки, изъятые в гараже подозреваемого. Именно в них он совершал преступления.

Однако, по официальным данным, в настоящее время в деле фигурируют четыре потерпевших. 60-летнему задержанному уже предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Следствие ходатайствует об его аресте. Расследование дела продолжается.

Жители города в комментариях пишут, что большинство населения Стрежевого уже знает имя подозреваемого. При этом некоторые комментаторы удивились информации о серийном насильнике.

«У нас город маленький, даже если знали про насилия человек 10 всего, все бы разлетелось и весь город на ушах стоял, а так никто не знал про это даже», – написал пользователь Алексей Мамонтов.

Другие жители города также рассказали, что знают задержанного мужчину как уважаемого человека, и им трудно поверить, что он мог совершать подобные преступления.

Ранее, 8 октября, СМИ сообщили, что в Славгороде Алтайского края правоохранители задержали серийного насильника, который за короткое время попытался совершить несколько тяжких преступлений в отношении женщин. По версии следствия, 18 сентября преступник изнасиловал 16-летнюю девочку. Позже он совершил еще три попытки нападения на местных жительниц – жертвы сами обратились к правоохранителям.

Менее чем через месяц подозреваемый был задержан. Им оказался 18-летний местный житель. В данный момент он находится под стражей, полиция выясняет его причастность к другим возможным преступлениям. «Ему вменяют преступление по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», – отмечали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.