Никому не нужны: Конституционный суд вынес приговор дипломам

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования, поставив под вопрос значимость дипломов об окончании вузов страны, а также компетентность ректоров учреждений. Такое мнение он выразил в постановлении суда от 8 октября 2019 года относительно дела воронежского предпринимателя Михаила Чайковского.

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Все началось в 2015 году, когда долгое время не работающий бизнесмен обратился в центр занятости населения Воронежа за помощью в трудоустройстве. Признать мужчину безработным отказались, так как с собой он принес только паспорт и трудовую книжку — сотрудники центра потребовали от местного жителя справку о среднем заработке с последнего места работы и документ, свидетельствующий о квалификации.

В итоге Чайковский обратился в Коминтерновский районный суд города Воронежа. В 2017 году судья вынес решение, что справка не является основанием для отказа в защите от безработицы, но предприниматель все же обязан принести документ, подтверждающий его квалификацию. Уже в 2019 году КС, проверяя жалобу жителя Воронежа, признал его правоту, подчеркнув, что отсутствие «диплома» и других документов, свидетельствующих о квалификации лица, не должно мешать его праву на получение защиты от безработицы.

На 17-й странице постановления судья КС Константин Арановский выступил с «мнением» — это официальный документ, в котором член судейской коллегии может высказывать личную позицию по делу. Он отметил, что «профессиональное образование» вовсе не гарантирует квалификацию окончившего вуз гражданина. «Постановление КС РФ могло бы, наверное, состояться в несколько ином содержании, имей образовательные документы иную репутацию, чем теперь», — уточнил Арановский.

Судья добавил, что нынешняя система образования слишком динамична, в связи с чем не отличается стабильным качеством подаваемого студентам материала. В частности он поставил под сомнение современные образовательные реформы — по мнению Арановского, средства на нововведения «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда».

Кроме того, члена судейской коллегии возмутили низкие зарплаты преподавателей вузов — он подчеркнул, что именно благоприятные условия работы педагогов являются одной из причин качественного обучения студентов. «Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста. Иногда же она позволяет преподавателю немного прирастить бедный свой заработок, но не за работу, а за хорошую статистику и отчетность, за соискание грантов и за рейтинги, мониторинги с графиками и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства», — пояснил Арановский.

Он подчеркнул, что КС видит будущее российского образования в их автономии — самостоятельности учреждения в подборе кадров, а также организации учебной, научной и финансовой деятельности. По словам судьи, именно из-за того, что ректоры вузов РФ когда-то отказались от академической свободы, они стали «обслуживать систему, которая выдает разрешения на профессию».

«Автономия оправдала себя исторически в общеевропейской университетской традиции, и КС связывает ее с целями социального государства, свободой научного, технического и других видов творчества, преподавания, с правом каждого на образование и с другими конституционными ценностями», — сообщил член судейской коллегии.

В заключении Арановский добавил, что, скорее всего, дипломы об окончании российских вузов еще долгое время не будут восприниматься как обязательные — репутация данного документа восстановится, когда учреждения придут к автономии.

Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь призвала не ставить крест на системе образования.

«Мнение категорично, к сожалению. Я согласна с тем, что качество профессиональных навыков человека все равно диплом не гарантирует. Да, он подтверждает освоение образовательной программы, ориентированной на то, чтобы наделять человека компетенцией. Бывает, что гражданин не может справиться с теми или иными требованиями на работе, но это не приговор системе образования. Это больше зависит от самого человека!» — заявила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, Абанкина отметила, что вскоре граждане, не имеющие документа об окончании вуза, смогут подтвердить свою квалификацию другим способом. «Сейчас в стране создается независимая система присвоения квалификации, когда на экзаменах можно подтвердить свою квалификацию. Но система находится в разработке и изначально коснется не всех профессий», — сообщила эксперт.

В то же время вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился с судьей КС, отметив снижение качества знаний у российских студентов, однако предложения Арановского относительно разрешения ситуации эксперт посчитал неэффективными.

«Например, предложение большей автономии университетов, когда надо перестать вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Но в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, это приведет к закукливанию, стагнации. И у вузов просто не будет мотивации к переменам. Мне кажется, что для решения проблемы надо усилить внешний контроль над вузовским образованием», — сказал Хохлов газете «Коммерсант».