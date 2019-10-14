Никому не нужны: Конституционный суд вынес приговор дипломам

В Конституционном суде раскритиковали российское образование

Дипломы об окончании российских вузов не представляют значимости, считает судья Конституционного суда Константин Арановский. По его словам, пока на реформы российского образования неэффективно тратят государственные деньги, преподаватели университетов получают «скудный заработок», а ректоры строят обучение так, что студенты не получают необходимые навыки. Ситуация изменится, когда вузы начнут самостоятельно организовывать учебную, научную и финансовую деятельность, убежден судья.

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему российского высшего образования, поставив под вопрос значимость дипломов об окончании вузов страны, а также компетентность ректоров учреждений. Такое мнение он выразил в постановлении суда от 8 октября 2019 года относительно дела воронежского предпринимателя Михаила Чайковского.

Все началось в 2015 году, когда долгое время не работающий бизнесмен обратился в центр занятости населения Воронежа за помощью в трудоустройстве. Признать мужчину безработным отказались, так как с собой он принес только паспорт и трудовую книжку — сотрудники центра потребовали от местного жителя справку о среднем заработке с последнего места работы и документ, свидетельствующий о квалификации.

В итоге Чайковский обратился в Коминтерновский районный суд города Воронежа. В 2017 году судья вынес решение, что справка не является основанием для отказа в защите от безработицы, но предприниматель все же обязан принести документ, подтверждающий его квалификацию. Уже в 2019 году КС, проверяя жалобу жителя Воронежа, признал его правоту, подчеркнув, что отсутствие «диплома» и других документов, свидетельствующих о квалификации лица, не должно мешать его праву на получение защиты от безработицы.

На 17-й странице постановления судья КС Константин Арановский выступил с «мнением» — это официальный документ, в котором член судейской коллегии может высказывать личную позицию по делу. Он отметил, что «профессиональное образование» вовсе не гарантирует квалификацию окончившего вуз гражданина. «Постановление КС РФ могло бы, наверное, состояться в несколько ином содержании, имей образовательные документы иную репутацию, чем теперь», — уточнил Арановский.

Судья добавил, что нынешняя система образования слишком динамична, в связи с чем не отличается стабильным качеством подаваемого студентам материала. В частности он поставил под сомнение современные образовательные реформы — по мнению Арановского, средства на нововведения «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда».

Кроме того, члена судейской коллегии возмутили низкие зарплаты преподавателей вузов — он подчеркнул, что именно благоприятные условия работы педагогов являются одной из причин качественного обучения студентов. «Система платит скудно, если преподаватель не получит в ее управленческом секторе оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста. Иногда же она позволяет преподавателю немного прирастить бедный свой заработок, но не за работу, а за хорошую статистику и отчетность, за соискание грантов и за рейтинги, мониторинги с графиками и за все остальное, что дорого службам ректората и ведомства», — пояснил Арановский.

Он подчеркнул, что КС видит будущее российского образования в их автономии — самостоятельности учреждения в подборе кадров, а также организации учебной, научной и финансовой деятельности. По словам судьи, именно из-за того, что ректоры вузов РФ когда-то отказались от академической свободы, они стали «обслуживать систему, которая выдает разрешения на профессию».

«Автономия оправдала себя исторически в общеевропейской университетской традиции, и КС связывает ее с целями социального государства, свободой научного, технического и других видов творчества, преподавания, с правом каждого на образование и с другими конституционными ценностями», — сообщил член судейской коллегии.

В заключении Арановский добавил, что, скорее всего, дипломы об окончании российских вузов еще долгое время не будут восприниматься как обязательные — репутация данного документа восстановится, когда учреждения придут к автономии.

Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь призвала не ставить крест на системе образования.

«Мнение категорично, к сожалению. Я согласна с тем, что качество профессиональных навыков человека все равно диплом не гарантирует. Да, он подтверждает освоение образовательной программы, ориентированной на то, чтобы наделять человека компетенцией. Бывает, что гражданин не может справиться с теми или иными требованиями на работе, но это не приговор системе образования. Это больше зависит от самого человека!» — заявила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, Абанкина отметила, что вскоре граждане, не имеющие документа об окончании вуза, смогут подтвердить свою квалификацию другим способом. «Сейчас в стране создается независимая система присвоения квалификации, когда на экзаменах можно подтвердить свою квалификацию. Но система находится в разработке и изначально коснется не всех профессий», — сообщила эксперт.

В то же время вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился с судьей КС, отметив снижение качества знаний у российских студентов, однако предложения Арановского относительно разрешения ситуации эксперт посчитал неэффективными.

«Например, предложение большей автономии университетов, когда надо перестать вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Но в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, это приведет к закукливанию, стагнации. И у вузов просто не будет мотивации к переменам. Мне кажется, что для решения проблемы надо усилить внешний контроль над вузовским образованием», — сказал Хохлов газете «Коммерсант».