«Наступает предзимье»: синоптики объявили новый сезон

На будущей неделе в столице наступит особый метеорологический сезон, который синоптики называют предзимьем – так специалисты обозначают период поздней осени, когда температуры становятся низкими, но снега еще нет. «Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью — около 2, осень закончилась», — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра. Он уточнил, что это означает приход предзимья – периода, который начинается в середине октября и может закончиться во второй половине декабря.

«У синоптиков существует особая рубрикация сезонов. Существует еще один сезон, кроме осени, который называется предзимье», — объяснил Вильфанд. По словам специалиста, это естественный природный сезон.

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О предзимье Роман Вильфанд говорил еще несколько дней назад – 10 октября он объяснил изданию RT, что погода в Москве говорит о переходе в новую «сезонную эпоху». «По синоптическим представлениям существует период, который называется «предзимье», он длится в течение двух месяцев – до 20 декабря. Это подготовка к зиме...», — объяснил он. Он предупредил, что возвращения тепла и солнца стоит ждать только через полгода.

В начале недели – в понедельник, 7 октября, — о предзимье говорила и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Этим термином она обозначила погоду, которая установилась в столице в минувшие понедельник и вторник, когда температура в центральных регионах России оказалась ниже нормы на 2-4 градуса. «Это погода предзимья», — объясняла Паршина. После этого, однако, столбики термометров пошли вверх – к выходным воздух прогрелся до 12 градусов.

Начало следующей недели в Москве и центральных регионах России не будет похоже на предзимье: в понедельник, 14 октября, воздух в столице прогреется до 14 градусов, во вторник – до 13, а в среду – до 15. Более того, в середине недели столица окажется под влиянием антициклона, так что будет не только тепло, но и сухо.

Как ранее сообщили «Газете.Ru» в центре погоды «Фобос», такая погода позволит говорить о «позднем бабьем лете» — в четверг, 17 октября, по мнению синоптиков центра, столбики термометров также поднимутся до 15 градусов, что немного входит в противоречие с прогнозом Вильфанда, который считает, что как раз в четверг москвичам стоит готовиться к похолоданию. Однако по поводу температуры в следующие несколько дней синоптики солидарны: в пятницу, 18 октября, в столице резко похолодает – до 5-10 градусов. Ночью же и вовсе ожидаются заморозки до -2.

Предзимье может в этом году затянуться надолго – причем практически по всей России. В конце сентября Росгидромет дал долгосрочный прогноз на осень-зиму 2019-2020 годов — правда, с оговоркой, что вероятность его – 67-69%, — и пообещал россиянам теплую зиму.

По мнению метеорологов, на большей части территории России осенью и зимой температурный фон окажется выше средних многолетних значений.

Так, в ноябре средняя месячная температура воздуха превысит норму на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В декабре теплее обычного будет на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и в Якутии, а в центральных районах Сибири и на Чукотке декабрьские температуры окажутся выше, чем в 2018 году.

Только к январю температурный режим придет в норму практически на всей территории России – исключение составят лишь север Якутии и юг Урала. В феврале же жителям Центрального и большей части Северо-Западного федеральных округов России следует готовиться к более холодного погоде, чем в прошлом году – однако температурный режим все равно не выйдет за рамки нормы. А вот на Северном Кавказе, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа столбики термометров окажутся выше обычного.

По оценке Романа Вильфанда, наблюдения за погодой в последние годы позволяют говорить о том, что по крайней мере в центральной России зимний период укоротился, а летний – напротив, увеличился. В начале октября в беседе с «Российской газетой» Вильфанд рассказал, что за это время средняя температура в Москве выросла на 2 градуса. Правда, сильны и температурные колебания в этот зимний месяц. «В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные колебания температур — редкость», — пояснил он.